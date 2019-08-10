«أودي آر إس 5 سبورتباك» تصل أسواق المنطقة الشهر المقبل

المصدر: جوني جبور - دبي

أكدت «أودي» الشرق الأوسط فتح باب الطلبات لشراء الطراز الأحدث من سياراتها «آر إس 5 سبورتباك» ذات الأداء المتفوق، على أن تصل السيارة رسمياً أسواق المنطقة الشهر المقبل.

ويمتاز طراز عام 2020 من «أودي آر إس 5 سبورتباك» بتصميم خارجي مطور، يعزز قدرات السيارة السيدان الخماسية الأبواب، وذلك بفضل قاعدة العجلات الطويلة، والأبعاد الانسيابية الدقيقة.

كما تتمتع مقدمة السيارة بشبك أمامي عريض أحادي الإطار، يزدان بشعار الحلقات الأربع لـ«أودي»، بالإضافة إلى فتحات تهوية كبيرة تتمتع بشبك على شكل أقراص العسل على غرار جميع طرز «آر إس» ذات الأداء المتفوق.

وتتألق عناصر التصميم الرياضي مع خطوط تصميم خلفية تعزز القدرات الإيروديناميكية للسيارة، وذلك من خلال جناح ومصد خلفيين كبيري الحجم، يضمنان بجانب مشتت الهواء السفلي تحقيق كفاءة أعلى، على صعيد القوى الهوائية الدافعة من أعلى إلى أسفل، وبالتالي تحسين ثبات السيارة على الخطوط السريعة وعند دخول المنعطفات.

كما قدمت «أودي» لطراز عام 2020، نظام عادم «آر إس» ذا تصميم بيضاوي، بالإضافة إلى منح العملاء خيار الحصول على عجلات كبيرة الحجم من قياس 20 بوصة، وذلك ضمن باقة من التجهيزات الاختيارية تتضمن أيضاً مجموعات تصميم باللون الأسود اللامع، بالإضافة إلى مكونات من الألمنيوم غير اللامع وأخرى مصنعة من ألياف الكربون.

وتزخر المقصورة الداخلية، المطلية باللون الأسود بالكامل، بالتجهيزات العملية بالإضافة إلى مساحة تستوعب خمسة أشخاص، إذ يبرز الطابع الرياضي للسيارة الكوبيه العالية الأداء، مع تصميم خاص للمقاعد المطرز بعلامة «آر إس»، والمكسوة بجلد «النابا».

وتستمد السيارة قوتها البالغة 450 حصاناً، من خلال الجيل الأحدث من محركات «TFSI» السداسية الأسطوانات بسعة 2.9 لتر، والمعززة بشاحن توربيني مزدوج، على أن يتولى نقل القوة إلى نظام الدفع الرباعي المستمر «كواترو»، نظام نقل حركة «تيبترونيك» رياضياً ثماني السرعات، يتمتع بأداء سلس في تغيير السرعة.

وبفضل نظام التعليق الأمامي والخلفي الخماسي الوصلات، يحظى ركاب المقصورة بأعلى مستويات الراحة، خصوصاً أن نظام تعليق «آر إس» الرياضي، الذي يأتي كتجهيز أساسي في السيارة، يسهم في خفض ارتفاع «آر إس 5 سبورتباك» نحو سبعة ملليمترات إضافية، مقارنة بالنسخة القياسية «أودي إس 5 سبورتباك».

الوزن الإجمالي

تأتي «أودي آر إس 5 سبورتباك» بطول إجمالي يبلغ 4724 ميللمتراً، مع ارتفاع يصل في أقصاه إلى 1353 ميللمتراً، ويسهم حصول السيارة على قاعدة عجلات جديدة بطول 2766 ميللمتراً في منح ركاب المقصورة مزيداً من الرحابة، مع العلم بأن الوزن الإجمالي للسيارة لا يتعدى حاجز 2195 كيلوغراماً.

johni_jabbour@yahoo.com

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