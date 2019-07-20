«فولكس واغن» تودّع «بيتل» بنسخة الإصدار الأخير

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلنت شركة «فولكس واغن»، عن توديع أيقونتها الخنفساء الشهيرة بيتل «Beetle»، بالكشف عن نسخة خاصة حملت مسمى «Beetle Final Edition» وجاءت بباقة موسعة من التجهيزات.

وأوضحت الشركة، أن النسخة الأخيرة من سيارتها، التي قررت إيقاف إنتاجها بشكل نهائي، ستأتي بإصداري «Final Edition SE» المنتمي لفئة الكوبيه، و«Final Edition SEL» المنتمي لفئة «الكابريو القابلة للكشف».

وتشتمل التجهيزات الخاصة بالنسخة الأخيرة، على حليات الكروم على الجسم والسقف الزجاجي (في النسخة الكوبيه حصراً)، بالإضافة إلى كشافات «زينون» ثنائية، ومصابيح نهارية عاملة بتقنية «LED» بجانب مصابيح ضباب رياضية التصميم، وخيارين من العجلات المصنعة من مزيج معادن خفيفة الوزن وعالية الصلابة بين قياسي 17 و18 بوصة، وملصقات باسم النسخة الأخيرة على جانبي السيارة.

وداخلياً، تتمتع المقصورة الداخلية، بمقود جلدي، ونظام دخول ذكي من دون مفتاح، ودواسات مصنعة من الفولاذ، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وحليات مطلية بطلاء البيانو، وحزمة كبيرة لنظام الملتيميديا، وإضاءة محيطة في أرجاء المقصورة ثلاثية الألوان، وغطاء تابلوه خاص.

وتعتمد النسخة الأخيرة، على سواعد محرك يعمل بوقود البنزين، مكوناً من أربع أسطوانات بسعة لترين، ومعزز بالتوربو، ما يضمن إنتاج قوة 174 حصاناً.

وأشارت «فولكس واغن»، إلى أن قائمة أسعار النسخة الوداعية بفئتيها الكوبيه والكابريو تراوح بين 23 و27.2 ألف دولار (84.6 و100.2 ألف درهم).