«أودي» تقدم نسخة الأداء الرياضي من سيارتها «A8»

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت شركة «أودي» النقاب عن نسخة «S» الرياضية من سيارتها «A8»، المنتمية لفئة سيارات السيدان الفارهة الكبيرة الحجم.

وأوضحت الشركة الألمانية أن النسخة الرياضية «S8» التي تأتي كطراز خاص بالعام 2020، تحظى بمحرك مكون من ثماني أسطوانات بسعة أربعة لترات، والمعزز بشاحن توربو مزدوج، يضمن إنتاج قوة تبلغ 563 حصاناً، و800 نيوتن من عزم الدوران، على أن يتم دعم المحرك بنظام «Mild Hybrid» الذي يستمد طاقته من بطارية كهربائية بقوة 48 فولتاً.

ومقارنة بالنسخة الأساسية «A8»، ينتج محرك النسخة الرياضية «S8» نطاق قوة أكبر بنحو 103 أحصنة، و200 نيوتن/‏متر من عزم الدوران، وبنحو 223 حصاناً و300 نيوتن/‏متر عن نسخة «A8» المزودة بمحرك الأسطوانات الستة بسعة ثلاثة لترات.

كما حصلت «S8» العاملة بنظام «كواترو» Quattro الشهير للدفع الكلي للعجلات على نظام تعليق رياضي، ويمكن طلب السيارة مع مكابح مصنعة من «الكربون سيراميك».

وخارجياً، جاءت النسخة الرياضية بشبك أمامي يحتوي شعار «S8»، بجانب حصولها على تصميمين جديدين لكل من المصدين الأمامي والخلفي، يمتلكان فتحات تهوية أكبر حجماً، بالإضافة إلى مخارج رباعية لشبكة العادم، وعجلات بتصميم خماسي الأضلاع.

ومن الداخل، زودت «أودي» سياراتها بلمسات من الألمنيوم مع شعارات «S8»، بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس لنظام الترفيه والمعلومات، وشاشة رقمية خاصة بلوحة العدادات.