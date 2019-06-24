إطلاق طرازي سيارات "جي إيه 4" و "جي أس 3" في أسواق الامارات

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أطلقت شركة "جي إيه سي موتور" الصينية لتصنيع السيارات أمس عن طرح طرازي " سيارة "جي إيه 4" وسيارة "جي أس 3" في أسواق الامارات وذلك بالتعاون مع مجموعة "قرقاش" للسيارات.

وأشار المدير العام والعضو المنتدب لشركة "جي إيه سي" الدولية، زينغ هيبين، إلى أن " الطرز الجديدة لسيارات "جي ايه اس"التي تم إطلاقها في الامارات تشمل طراز "جي إيه 4" كسيارة سيدان مدمجة تم تصميمها من قبل "جي إيه سي موتور" وتأتي بمحرك سعة 1.5 لتر أو محرك توربيني سعة 1.3 لتر، كما تشمل طراز "جي أس 3 " والتي تأتي ضمن فئات سيارات الدفع الرباعي الصغيرة وتأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات".

وأضاف على هامش مؤتمر صحافي عقد أمس في دبي حول اطلاق الطرز الجديدة، أن "طراز سيارة "جي أس 3"تشمل ميزات نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، توزيع قوة المكابح إلكترونياً (EBD)، برنامج الثبات الإلكتروني (ESP)، نظام التحكم في الجر (TCS)، مكابح الطوارئ المساعدة، نظام مراقبة ضغط الإطارات".

وقال رئيس مجموعة "قرقاش"، سمير قرقاش، إن " المجموعة تعتزم افتتاح أول صالة عرض لسيارات "جي إيه سي موتور" في كلاً من إماراتي أبوظبي ورأس الخيمة بالإضافة إلى صالتين عرض إضافيتين في دبي تقعان في منطقة الراشدية وشارع الشيخ زايد، وأنه سيتم افتاح صالات العرض الجديدة خلال العام الجاري".