«أقوى من الزمن» نسخة احتفالية بمرور 40 عاماً على «G-Class»

المصدر: جوني جبور - دبي

احتفلت شركة «مرسيدس» بالذكرى الـ40 لولادة سيارتها الأسطورية «G-Class»، وذلك بالكشف عن نسخة خاصة من أيقونتها المخصصة للطرق الوعرة، حمل اسم أقوى من الزمن «Stronger Than Time»، وجاء زاخراً بالعناصر المصممة خصيصاً من «AMG» الذراع الرياضية للشركة الألمانية، تبرز مع مصدات وشبكة عوادم، رياضية، بالإضافة إلى واقيات عجلات أكبر حجماً، وعجلات من قياس 20 إنشاً ومكابس مكابح مميزة. كما قدمت الشركة الألمانية لنسختها المحدودة خيارين من الحزم الإضافية، بداية مع حزمة «ستانلس ستيل»، التي تضيف ألواح حماية سفلية، وألواحاً خاصة لعتبات الأبواب، وغطاء العجلة الاحتياطية، فيما جاء الخيار الثاني مع الحزمة الليلية، التي تضيف للنسخة الاحتفالية وحدات إضاءة مظللة، ونوافذ خلفية مطلية مع عناصر خارجية داكنة، بجانب وجود شارات مختلفة باسم «Stronger Than Time»، وأضواء ترحيب بالأبواب تعكس الجملة ذاتها على الأرض.

وحصلت المقصورة الداخلية للنسخة الاحتفالية، على كسوة من جلد «النابا» الفاخر الأسود اللون، مع تطريزات جلدية متباينة، ولمسات وزخارف خشبية باللون الأسود، كما وفرت «مرسيدس» خيارات إضافية على صعيد الألوان. وتأتي النسخة الحصرية، مع محرك مكون من ثماني أسطوانات بسعة أربعة لترات، والمعزز بشاحن توربو مزدوج، يولد قوة 422 حصاناً، ويمكن للراغبين الحصول على النسخة الأقوى «AMG G 63» المزودة بمحرك ينتج قوة 585 حصاناً، و850 نيوتن/‏‏‏متر.