مرسيدس CLS 350 تثبت وجودها بين الكبار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعتبر سيارة مرسيدس CLS 350 الجيل الثالث من هذا الطراز الكوبيه الرياضي، وقد تطورت بشكل كبير جداً على صعيد الشكل الخارجي، لتأتي بسقف مقوس وانسيابي غاية في الجمال.



المقدمة لمرسيدس CLS350 جاءت بمصابيح LED أنيقة مثلثة الشكل، أما من الخلف فيزين السيارة شكل الانسياب المحوري، مع مصابيح LED أيضاً.

مقصورة جديدة

المقصورة الداخلية للسيارة مشابهة لمقصورة E-CLASS بالجلد المخطط بدرزات فاخرة، وهي مزودة بشاشة مزدوجة 12.3 بوصات تعطي السائق، والجالس بجانبه، حرية التحكم بخيارات متعددة وذكية.

هذه الشاشة، التي اختارتها مرسيدس لموديلات CLS بعناية فائقة، مزودة بخيارات ترفيهية اشتهرت فيها مرسيدس دائماً، ويمكن التحكم فيها من خلال المقود أو القرص الدوار (الريموت كنترول).

المقصورة مميزة في الجيل الثالث من CLS 350 وتتشابه مع مقصورة S-CLASS 2018.

محرك قوي

محرك السيارة جديد كلياً يعتمد على مبدأ الهجين بـ 6 أسطوانات بسعة 3 لترات بقوة 362 حصاناً، أما المولد الكهربائي فيعطي قوة 21 حصاناً.

وقد زودت مرسيدس محرك السيارة بناقل حركة آلي بـ 9 سرعات، وبذلك تقوم بتوفير الوقود أكثر من الجيل السابق بحدود 15 % بفضل المحرك الهجين الفعال.

مزايا ورفاهية

السيارة حصلت على الكثير من مزايا والرفاهية الموجودة في S-CLASS مثل تكييف المقاعد ونظام التحكم بالتكييف داخل المقصورة وشحن الموبايل لاسلكياً.

وكذلك تم تزويد السيارة بتقنية التشغيل بطريق التحكم عن بعد من خلال الموبايل بتقنية NFC.

أما الشكل الخارجي، فهو مزود بحزمة من مقاييس AMG الراقية بالنسبة للجوانب والعجلات مقاس 16 بوصة، وكافة زوايا السيارة التي تحمل شعار EDITION 1.