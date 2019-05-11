«فورد» تقدم الطراز الجديد من سيارتها «إيدج»

المصدر: جوني جبور - دبي

قدمت شركة «فورد» الأميركية الطراز الجديد من سيارتها «إيدج» المنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات «SUV»، وتتضمن جملة من التغييرات التصميمية على نطاق الهيكل الخارجي والمقدمة، بعد أن حصلت مقدمة السيارة على مصابيح أمامية وخلفية ذات تصميم أنيق وتعمل بتقنية «إل إي دي» المضاءة.

كما حصلت مقصورة «إيدج» على نسخة مطورة من نظام الملتيميديا «SYNC»، بالإضافة إلى تمتع السيارة بباقة موسعة من أنظمة السلامة، مثل مساعد مسار القيادة ونظام التحذير من التعب والإرهاق، بالإضافة إلى النظام الفعال للكبح الاضطراري.

وتعتمد السيارة الجديدة على محرك توربو مزدوج بقوة 239 حصاناً و500 نيوتن/‏‏متر لعزم الدوران الأقصى، ويستهلك محرك السيارة التي تزن 2.1 طن نحو 8.9 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كيلومتر.

ويتولى نقل قوة المحرك إلى العجلات الأربع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، ما يضمن للسيارة الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 8.6 ثوانٍ.