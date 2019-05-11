«سيات» تطلق نسخة «كوول 35» احتفاء بسيارتها «إيبيزا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «سيات» النقاب عن النسخة «كوول 35»، من طرازها الشهير «إيبيزا» وذلك احتفالاً بمرور 35 عاماً على ظهور سيارتها المنتمية لفئة الهاتشباك الصغيرة الحجم. وأكدت الشركة الإسبانية، أن النسخة الخاصة «إيبيزا كوول 35» تتمتع بباقة موسعة من التجهيزات، تركز في المقام الأول على مفاهيم الراحة ومتعة القيادة، مثل مكيف الهواء وكمبيوتر السيارة، والمقود متعدد الوظائف، ومساعد صعود التلال، والمساعد الأمامي، بالإضافة إلى وظيفة الكبح الاضطراري وحماية المشاة، ونظام ملتيميديا بشاشة قياس 6.5 بوصات، يقترن إلى خاصية التحدث الحر بتقنية البلوتوث. وتعول النسخة الخاصة على محرك سحب طبيعي بسعة اللتر، يضمن انتاج قوة 65 حصاناً، ويكتفي بمعدل خمسة لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كيلومتر، وهو ما ينتج عنه 112 غراماً من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في الكيلومتر الواحد من المسافة المقطوعة، ويتولى توجيه قوة المحرك إلى محور العجلات الأمامي، ناقل حركة يدوي من خمس سرعات، ومن المقرر طرح السيارة في الأسواق العالمية بداية من الشهر الجاري بسعرٍ يبدأ من 9990 يورو (41.2 ألف درهم).