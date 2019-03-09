«فيراري» تطرح «إف 8 تريبوتو» بقوة 720 حصاناً

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت شركة «فيراري» الإيطالية، خلال مشاركتها الحالية في معرض جنيف الدولي، النقاب عن سيارتها الجديدة كلياً «إف 8 تريبوتو» التي تتمتع بمحرك قوي ينتج قوة 720 حصاناً. وأشارت الشركة إلى أن «إف 8 تريبوتو» تمثل نسخة مطورة من سيارتها الأسطورية «جي تي بي 488»، وإنما مع تصميم ديناميكي محسن، يبرز مع ممر هوائي وسطي يسهم في زيادة ثبات السيارة على السرعات العالية، فضلاً عن تزويدها بمصابيح «LED» أمامية ذات منافذ تهوية علوية تسهم في توفير تبريد أفضل للمكابح.

كما حصل الزجاج الخلفي على العديد من منافذ التهوية النحيفة التي تسهم في طرد الهواء الساخن للمحرك، من دون المساس بكفاءة وفاعلية الجناح الخلفي، على صعيد منح السيارة قوى دفع هوائية منتظمة من أعلى إلى أسفل التي من سبيلها تعزيز ثبات السيارة، سواء على السرعات العالية أو عند دخول المنعطفات السريعة.

وتنبض بمحرك مكون من ثماني أسطوانات بسعة 3.9 لترات، ومعزز بشاحن توربو مزدوج يضمن انتاج عزم دوران أقصى يبلغ (770 نيوتن/‏‏متر)، ويكفل للسيارة الانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 2.9 ثانية، وبلوغ سرعة 200 كيلومتر في الساعة انطلاقاً من حالة الثبات خلال 7.8 ثوانٍ، مع العلم أن السرعة القصوى للسيارة تقف على أعتاب 340 كيلومتراً في الساعة.