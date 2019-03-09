«أستون مارتن فالكيري» الهجينة تنطلق بقوة 1160 حصاناً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أستون مارتن» البريطانية، أخيراً، بيانات أداء سيارتها «فالكيري» المنتمية إلى فئة المركبات السوبر رياضية الهجينة، وذلك مع محرك وقود احتراقي ينتج قوة 1000 حصان عند معدل دوران يبلغ 10 آلاف و500 دورة/‏‏‏ دقيقة، بجانب نطاق قوة يصل إلى 160 حصاناً، ينتجها المحرك الكهربائي، ليصل إجمالي القوة إلى 1160 حصاناً.

وأكدت «أستون مارتن» أن «فالكيري» لاتزال في مراحل التطوير، على أن يتم العمل على انتاج أربعة إصدارات منها، هي «إيه آر إم تراك بيرفورمونس»، و«ألتيمت»، و«مانتيس»، و«سبرينت»، مع استهداف أن يتم انتاجها ضمن فئة الإصدار المحدود بـ150 نسخة فقط.

وتمثل «فالكيري» ثمرة تعاون بين «أستون مارتن»، وفريق «ريد بلو» للتكنولوجيا الذي يرتبط بشراكة مع الشركة البريطانية على صعيد سباقات «فورمولا1»، فضلاً عن أن السيارة تحمل لمسات المصمم المبدع في عالم «الفورمولا1»، أدرين نيوي، الذي قدم خلال مسيرته سيارات أسطورية، نجحت في الهيمنة على سباقات المقعد الأحادي بحجم «فيراري» و«ماكلارين»، وآخرها مع فريق «ريد بول ريسينغ».