10 سيارات مرشّحة للمنافسة على لقب «الأفضل» في عام 2019

المصدر: جوني جبور - دبي

تنظّم معارض السيارات الدولية حول العالم، وفي كل عام، مسابقات يتم من خلالها تحديد أفضل السيارات المطروحة في الأسواق خلال العام، والتي تبدأ تصفياتها في الخامس من شهر مارس المقبل ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات، قبل الوصول للسيارة الفائزة، والتي تتوّج باللقب في 17 من شهر أبريل المقبل، على هامش معرض نيويورك الدولي، وذلك بالاستناد إلى لجنة تحكيم تتضمن 86 صحافياً عالمياً في مجال السيارات، والذين قاموا بخفض عدد السيارات المرشحة في 2019 إلى 40 طرازاً، قبل أن يتم الاستقرار نهائياً على 10 سيارات فقط.

وتبرز في السيارات المنافسة على لقب الأفضل للعام الجاري، الطرز الكهربائية، وتلك المصنفة ضمن الطرز التقليدية المعززة بمحركات الوقود الاحتراقي، فضلاً عن المزج في الاختيارات والترشيحات بين سيارات الهاتشباك والسيدان العائلية، وتلك المصنفة بين مركبات الكروس أوفر والرياضية المتعددة الاستخدامات «SUV»، وصولاً إلى اختيار الأفضل بين فئة السوبر رياضية التي تصدرت قائمة الترشيحات طراز «أستون مارتن فانتاج» الجديد.

وترصد «الإمارات اليوم»، وبالاستناد إلى مواقع إلكترونية متخصصة في عالم السيارات، وأبرزها «أوتومبيل وان» الفرنسي، و«كار تكنولوجي لينكس» الأميركي، أسماء السيارات الـ10 التي رشحت للمنافسة على لقب الأفضل في 2019.

johni_jabbour@yahoo.com

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