«نيسان جي تي آر 50» سيارة سوبر رياضية يابانية بخطوط إيطالية

المصدر: جوني جبور - دبي

تعد السيارة «نيسان جي تي آر 50» ثمرة تعاون بين شركة «نيسان» اليابانية، ودار التصميم الإيطالية «إيتال ديزاين»، والتي تم اطلاقها مسبقا احتفالا بالذكرى السنوية الـ50 للسيارة السوبر رياضية «جي تي آر». والسيارة الجديدة محدودة الإصدار بـ50 نسخة فقط، وبسعر يتخطى أربعة ملايين درهم.

وتجسّد «جي تي آر 50» من «إيتال ديزاين» نصف قرن من الخبرات والريادة الهندسية في صناعة الطرز السوبر رياضية، خصوصاً أن إنتاج هذه النسخة الحصرية يأتي بمثابة تكريم للحرفيين في «نيسان»، الذين قاموا ببناء وتجميع كل محرك من محركات «جي تي آر» بشكل يدوي خلال السنوات الماضية.

ونجحت «إيتال ديزاين» في الارتقاء بـ«جي تي آر»، التي تعد من أكثر السيارات السوبر رياضية شهرة في العالم، على مستويات جديدة، سواء على صعيد الأداء الفائق أو التصميم المميز أو الحرفية العالمية.

وعمدت الشركتان اليابانية والإيطالية، في النسخة الحصرية، على صبغ أجزاء من الهيكل الخارجي باللون الرمادي، مع لمسات من اللون الذهبي، مع إتاحة الفرصة للعملاء الراغبين في اقتناء إحدى السيارات الخمسين، للحصول على خيارات إضافية من الألوان التي تتماشى مع ألوانهم المفضلة، فضلاً عن اختيار الألوان والإضافات داخل المقصورة.

واستندت الشركتان في بناء «جي تي آر 50» على قاعدة أحدث سيارات «نيسان جي تي آر نيسمو»، مع إكسابها لمسات إيطالية تجمع بين القوة والحرفية، والمقترنة مع محرك ينتج قوة أكبر بنحو 120 حصاناً عن المحرك الأصلي لهذه السيارة، بالإضافة إلى ترقيات تم إدخالها على هيكل السيارة، ومجموعة الحركة.

johni_jabbour@yahoo.com

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