«جاغوار» تطوّر نظاماً يساعد في تسيير حركة المرور

المصدر: لندن - د.ب.أ

أفادت شركة «جاغوار» لصناعة السيارات بأنها تعمل على تطوير نظام مساعدة يهدف إلى تسيير حركة المرور وترشيد استهلاك الوقود، فضلاً عن تقليل التوتر النفسي أثناء القيادة في المدن الذكية المستقبلية.

وأوضحت الشركة البريطانية أن نظام المساعدة GLOSA المبتكر، الذي قامت بتجهيز سياراتها F-Pace به، يعتمد على تقنية V2X، أي الاتصال بين المركبة والبنية التحتية (Vehicle to infrastructure).

وأضافت أن هذا الاسم يعد اختصاراً للمصطلح (Green Light Optimal Speed Advisory)، أي توصية بالسرعة المثالية لإشارة المرور الخضراء؛ حيث تتواصل السيارة مع إشارات المرور لإعطائها توصيات بالسرعة الصحيحة قبل الإشارات.

وأشارت إلى أن هذه الطريقة تضمن تدفقاً سلساً لحركة المرور ودون توتر، كما أن الالتزام بتوصيات النظام يساعد على تقليل مدة الانتظار أمام الإشارات الحمراء، وتجنب مناورات الكبح الشديدة والتسارع لدى الإشارات الصفراء، وهو ما يساعد على ترشيد استهلاك الوقود.