«بي إم دبليو» تطلق النسخة المكشوفة من سيارة «الفئة الثامنة» مارس المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «بي إم دبليو» إطلاق طراز «كابريو» قابل للكشف، من سيارة الفئة الثامنة في الأسواق العالمية بداية من مارس المقبل، وبسعر يبدأ من 108 آلاف يورو «446 ألفاً و905 دراهم». وأوضحت الشركة، أن السيارة رباعية المقاعد المكشوفة، ستأتي مزودة بسقف قماشي كبير الحجم، يتم طيّه بصورة أوتوماتيكية وبضغطة زر واحدة في غضون 15 ثانية، في حيز وراء المقاعد الخلفية، خصوصاً أن آلية الطيّ يمكن أن تتم حتى عند سير السيارة، شريطة ألا تتجاوز السرعة حاجز 50 كيلومتراً في الساعة، كما أن حيز التخزين للسقف القماشي لن يؤثر في سعة صندوق الأمتعة التي تبلغ 350 لتراً، سواء كان السقف مفتوحاً أو مغلقاً.

وتعتمد السيارة على باقة موسّعة من التجهيزات الداخلية مثل واقي الرياح، والتجهيزات الجلدية العاكسة للأشعة فوق البنفسجية.

وتتوافر للسيارة الجديدة، مجموعة من خيارات المحركات العاملة على وقودي الديزل والبنزين، تغطي نطاق قوة يمتد بين 320 و650 حصاناً، على أن يقدم أقوى المحركات نطاق أداء يضمن للسيارة الانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في غضون 3.9 ثوان، في حين تقف السرعة القصوى عند أعتاب 258 كيلومتراً في الساعة.