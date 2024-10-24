تحذير لمستخدمي "أندرويد" من خلل يتسبب في تعطل الهواتف

تسبب التحديث السنوي لنظام التشغيل "أندرويد 15" من غوغل، في مشكلات عديدة لبعض مستخدمي هواتف Pixel 6، حيث أبلغ العديد منهم عن توقف أجهزتهم عن العمل.

وواجه المستخدمون صعوبة في إعادة تشغيل هواتفهم حتى باستخدام طرق استكشاف الأخطاء القياسية.

وبهذا الصدد، سارع مستخدمو Pixel إلى المنتديات عبر الإنترنت للإبلاغ عن تجاربهم، مشيرين إلى أن الخلل قد يزيد عند تفعيل ميزة المساحة الخاصة الجديدة، التي تتيح عزل بعض التطبيقات الخاصة في منطقة سرية يمكن قفلها بكلمة مرور أو بصمة إصبع.

وكتب أحد المستخدمين على Reddit: "هاتفي أصبح ميتا تماما. لا يمكنني تشغيله أو إعادة تشغيله باستخدام الطرق التي توفرها غوغل".

وتكررت هذه الشكاوى بعد ظهور مشكلات مشابهة لدى المستخدمين في وقت سابق، بعد تثبيت إصدارات بيتا من التحديث. وكتب مستخدم آخر يسمى GegoByte: "تحذير لكل من يمتلك Pixel 6. لا تقم بتفعيل ميزة المساحة الخاصة بعد تحديث أندرويد 15".

ورغم أن الكثير من الشكاوى ترتبط بميزة المساحة الخاصة، أفاد آخرون بأن هواتفهم تغلق ببساطة بعد التحديث. وفي الحالات العادية، يمكن تشغيل هاتف Pixel عند توصيله بجهاز كمبيوتر وضغط زري الطاقة وخفض الصوت.

ولم تصدر غوغل أي بيان رسمي حتى الآن، لكن خبراء التكنولوجيا ينصحون مستخدمي Pixel بإيقاف التحديثات التلقائية في إعداداتهم لتجنب التحديثات المبكرة المليئة بالأخطاء.

ولإيقاف التحديثات التلقائية على Pixel 6، يجب على المستخدمين تفعيل خيارات المطور من خلال الذهاب إلى "الإعدادات" ثم "حول الهاتف" والنقر عدة مرات على "رقم الإصدار".

وبعد ذلك، يمكنهم العودة إلى الإعدادات والنقر على "النظام" ثم "خيارات المطور" لإيقاف تشغيل "تحديثات النظام التلقائية".