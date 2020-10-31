حزمة «أوفيس» تدعم الفأرة ولوحة التتبع في «آي باد»

المصدر: ريدموند ■د.ب.أ

أعلنت شركة «مايكروسوفت» أن حزمة البرامج المكتبية «أوفيس» Office، تدعم، حالياً، استعمال الفأرة ولوحة التتبع بالحواسيب اللوحية (أبل آي باد)، بما في ذلك «لوحة مفاتيح أبل» Magic Keyboard، وذلك بعدما دعم نظام التشغيل «آي باد أو إس»، رسمياً، استعمال وحدات الفأرة، ولوحات التتبع منذ بضعة أشهر.

وأوضحت «مايكروسوفت» أنه يمكن استعمال الفأرة، ولوحة التتبع مع برنامج معالجة «النصوص» Word، و«الجداول» Excel، و«العروض التقديمية» PowerPoint على الحواسيب اللوحية (آي باد)، لكن من خلال التحديث الجديد تغير شكل مؤشر الفأرة، لكي يتناسب مع الوظائف الجديدة، مثل: تحديد النص في برنامج معالجة النصوص، أو اختيار مجموعة من الخلايا في برنامج Excel، أو نقل الرسومات في برنامج PowerPoint، أو تغيير حجمها. وأضافت أن مؤشر الفأرة على حواسيب «آي باد» يعمل، حالياً، بالطريقة نفسها المتبعة على الحواسيب المكتبية المزودة بنظام «مايكروسوفت»، أو «ماك أو إس».