التوثق قبل حذف الرسائل في بريد «آي باد»

المصدر: الامارات اليوم

يتيح تطبيق «البريد» Mail على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس» من شركة «أبل»، ميزات عديدة لمستخدميه، حيث يسمح لهم بتغير الإعدادات بسهولة ليتمكن كل منهم من اختيار ما يريده من إعدادات، وإيقاف تفعيل البعض الآخر.

ومن ذلك مثلاً، مساعدة المستخدم على عدم حذف الرسائل إلا بموافقته بدلاً من حذف بعض الرسائل عرضاً بتمريرها، على سبيل المثال، أو ما شابه.

فإذا كنت من مستخدمي تطبيق البريد عبر أجهزة «آي باد»، ورغبت في عدم حذف الرسائل إلا بعد أن يتأكد التطبيق من رغبتك في حذف تلك الرسائل بسؤالك عن ذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاص به في شكل ترس رمادي، ومرر داخل لوح القوائم الوارد يسار نافذة الإعدادات حتى تصل إلى تطبيق «البريد» Mail وانقر فوقه، ثم انتقل إلى يمين الصفحة ومرر حتى تصل إلى تبويب «الرسائل» Message، ومن ثم ابحث تحت التبويب السابق عن خيار «السؤال قبل حذف الرسائل» Ask Before Deleting، وبعد ذلك حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار لليمين ليظهر اللون الأخضر بجانب الزر.