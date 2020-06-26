«بارتاكير» تطلق طرازين من الحواسيب المدمجة

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة «بارتاكير» Partaker عن إطلاق طرازين من الحواسيب المدمجة (B13) و(B16) الجديدة، مع تجهيزها بمعالجات «إنتل Core i5 وCore i7».

وأوضحت شركة Partaker أن الحواسيب الصغيرة الجديدة تأتي في جسم مصنوع من الألومنيوم، وتعتمد على تقنية التبريد من دون مروحة، ولذلك فإنها تتمتع بهدوء التشغيل ولا يصدر عنها أي ضجيج، مشيرة إلى أنها تضم العديد من منافذ التوصيل، مثل منفذ HDMI وDisplayPort وVGA، فيما يتم الاتصال بالشبكة عن طريق منفذ Gigabit-Ethernet أو الشبكة اللاسلكية.