«سويفت 3» يتفوق على «ماك بوك برو 13» بأداء المعالج

المصدر: القاهرة Àالإمارات اليوم

أظهر اختبار مقارنة تفوّق الحاسب المحمول «سويفت 3» الجديد من شركة «آيسر» على نظيره «ماك بوك برو 13» الذي طرحته شركة «أبل» في الأسواق أخيراً، خصوصاً في ما يتعلق بأداء المعالج متعدد المحاور، وبطاقة الرسوميات.

وجاءت نتائج الاختبار، الذي أجري في معامل الاختبارات التابعة لكل من موقعي «بي سي ورلد» المتخصص في الحاسبات الشخصية و«ماك ورلد» المتخصص في أجهزة ومنتجات «أبل»، مفاجئة بالنسبة لماك بوك برو 13 ذي المكونات الأكثر قوة وفخامة أمام «سويفت 3» المنخفض الكلفة والمزود بمواصفات عادية.

مواصفات

وكانت «أبل» طرحت جهاز «ماك بوك برو 13» في الأسواق قبل أسابيع قليلة، بعد أن زودته بقائمة مواصفات تعد من الدرجة الأولى، بدءاً من معالج الجيل العاشر «كور آي 5 -1038 إن جي 7» من شركة «إنتل»، الذي يضم أربعة محاور «نوى»، مع تقنية «هايبر ثريدنج» وبطاقة رسوميات «أيريس بلس»، فضلاً عن شاشة بدقة (2560 × 1600 بيكسل)، وشريحة ذاكرة سعة 16 غيغابايت مصنعة بتقنية «إل بي دي دي آر 4 إكس /‏‏ 3733»، إضافة إلى وحدة تخزين من فئة «إس إس دي» فائقة السرعة سعة 512 غيغابايت.

أما الحاسب المحمول «آيسر سويفت 3» فهو خفيف الوزن ومزود بشاشة 14 بوصة، ويعمل بمعالج «إيه إم دي رايزن 7 -4700 يو» مع ثمانية غيغابايت من ذاكرة «إل بي دي دي آر 4 إكس/‏‏ 3733»، ووحدة تخزين فئة «إس إس دي» سعة 512 غيغابايت، و«واي فاي» من الجيل السادس.

نتائج مفاجئة

وتوقع المحللون أن يكون حاسب «ديل إكس بي إس 13»، منافساً رئيساً وأساسياً لـ«ماك بوك برو 13»، لكن نتائح اختبارات المقارنة، أظهرت مفاجأة غير متوقعة، وهي أن المنافس الأخطر، الذي قد يضرب مسيرة «ماك بوك برو»، هو «آيسر سويفت 3»، وليس «ديل إكس بي إس 13»، كما كان يعتقد، حيث أظهر هذا الحاسب الصغير منخفض الكلفة، أداء تجاوز كل التوقعات، وجعل جهاز «أبل» الأنيق الفاخر في موقع صعب.

وذكر المحللون أنه في اختبار أداء المعالج متعدد النوى، تفوق معالج «سويفت 3» بسهولة على معالج «ماك بوك برو 13»، لاسيما عند تشغيل وتكويد الفيديو، والنمذجة ثلاثية الأبعاد، أو أي شيء يعتمد على الأداء متعدد النوى.

شرائح الرسوميات

وأشار المحللون إلى أنه في اختبار قياس أداء شرائح الرسوميات المتكاملة، تمت مقارنة أداء شريحة «أيرس بلس» في «ماك بوك برو 13»، مقابل أداء شريحة «ريديون» في «آيسر سويفت 3» التي أظهرت تقدماً واضحاً في الأداء.

وأكدوا أن فوز «آيسر سويفت 3» على «ماك بوك برو 13» كان ساحقاً، مرجعين ذلك إلى طبيعة أداء المعالج في الجهازين، فضلاً عن أن التحسينات التي طرأت على نظام تشغيل «ويندوز 10» في مجال معالجة الرسوميات، أفضل من مثيلتها في نظام تشغيل «ماك أو إس» من «أبل».

السعر

وفي معيار الكلفة، قال المحللون إن الأمر بدا وكأنه مقارنة بين سيارة أوروبية عالية الأداء، فاخرة في كل شيء، أمام سيارة كورية أو صينية، بثلث الثمن، موضحين أن «ماك بوك برو 13» المزود بمكونات قوية، والذي يبلغ سعره 1799 دولاراً (نحو 6600 درهم) وجد نفسه ضعيفاً بطيئاً، أمام حاسب خفيف الوزن وذي أداء عالٍ مقابل سعر 650 دولاراً (2385 درهماً).

لكن المحللين أكدوا أن «أبل ماك بوك برو 13» تفوق على «آيسر سويفت 3»، بشكل واضح، في جودة لوحة المقاتيح وجودة مكبر الصوت.

معيار الاختبار

أجري اختبار المقارنة بين جهازي «أبل ماك بوك برو 13» و«آيسر سويفت 3» وفق الاختبار المعروف باسم «جييك بينش 5» الذي يعد من أقوى وأشمل معايير اختبارات المقارنة واكثرها انتشاراً، في مجال الحاسبات المحمولة، لكونه يقيس أداء الحاسبات متعددة النواة أو وحيدة النواة، وبطاقات الرسوميات، باستخدام حلقات اصطناعية مختلفة.