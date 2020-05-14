إرسال رسائل إلكترونية كمرفقات في تطبيق بريد «ماك»

المصدر: الامارات اليوم

تتيح تطبيقات البريد إعادة توجيه الرسائل التي تلقاها المستخدم لمستقبلين آخرين للاطلاع على ما فيها وتبادل الرأي حولها، وما إلى ذلك.

غير أن المستخدم أحياناً يتمنى لو استطاع إرسال بعض الرسائل الإلكترونية إلى الآخرين كمرفق عادي كما هو الحال في حالة إرفاق الملفات النصية وملفات الصور وغيرها، وذلك رغبة في الحفاظ عليها في شكلها الأصلي.

والحقيقة أن هذا الأمر ممكن عبر تطبيق البريد الخاص بأجهزة «ماك» وأجهزة «آي باد» العاملة بنظام التشغيل (iPadOS).

فإذا كنت من مستخدمي هذا النوع من الأجهزة وترغب في إرفاق رسالة إلكترونية بإحدى رسائل البريد التي تعدها، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق البريد وابدأ بإنشاء الرسالة التي ترغب في إرفاق البريد بها، ثم ثبت إصبعك فوق الخط الموجود في الأعلى، ومن ثم اسحب النافذة بأكملها إلى الجهة اليمنى من الشاشة، وعندها ستنتقل نافذة الرسالة إلى جانب نافذة تطبيق البريد الرئيسة وتشاهدهما معاً، وبعد ذلك حدّد الرسالة التي ترغب في إرفاقها من خلال النافذة الرئيسة للبريد، ثم ابدأ بسحبها وإسقاطها في النافذة الخاصة بإنشاء الرسالة وحرر إصبعك.