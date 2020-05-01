محو مواقع محددة من سجل التصفح في Brave

المصدر: الامارات اليوم

تفرض الحاسبات الموجودة في الأماكن العامة، مثل المكتبات وأماكن العمل ظروفاً خاصة على مستخدميها، إذ يفضل البعض ألا يطلع الآخرون على المحتوى الذي يتصفحه عبر الـ«ويب» لظروف المنافسة أو الحفاظ على أسرار العمل. لذا يقوم المستخدم أولاً بأول بمحو سجل التصفح.

لكن أحياناً لا يرغب في محو السجل بأكمله تحسباً لأي ظروف طارئة قد تفرض عليه العودة للبحث عن معلومة معينة، ويفضل فقط محو الصفحات التي لا يريد اطلاع الآخرين عليها. والحقيقة أن المتصفحات الحديثة، ومنها متصفح Brave، تتيح هذا الأمر بسهولة لمستخدميها.

فإذا كنت من مستخدمي Brave وواجهت المشكلة نفسها، اتبع الخطوات التالية لمحو موقع محدد من سجل التصفح: افتح المتصفح الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل رأس أسد برتقالية اللون، وانقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة فيه، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية أعلى يمين الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «السجل» History وانقر فوقه. يمكنك أيضاً الوصول للسجل عبر النقر فوق مفتاحي: (Control وH) في نظام التشغيل «ويندوز»، وعندها ستظهر نافذة تضم سجل التصفح، ابحث عن الصفحة المرغوبة، ثم انقر فوق أيقونة المزيد التي تظهر كثلاث نقاط رأسية يمين عنوان الصفحة، ثم انقر فوق خيار «الحذف من السجل» Remove From History داخل النافذة المنسدلة.