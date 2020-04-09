الانتقال إلى الإصدار الجديد من «فيس بوك» على الـ «ويب»

المصدر: الامارات اليوم

تراعي الشبكات الاجتماعية دائماً، حاجة المستخدمين إلى التجديد، لذا لا تتوقف عن إطلاق الميزات والملامح الجديدة بين الحين والآخر.

وقد لاحظت شبكة «فيس بوك» حاجة مستخدمي إصدار الـ«ويب» إلى ميزات الوضع الداكن الذي يقلل الضغط على البصر في الإضاءة الخافتة وأثناء الليل. كما لاحظت حاجة البعض الآخر منهم إلى زيادة حجم النص بشكل يتمكنون معه من قراءة المحتوى بسهولة دون الاضطرار لزيادة حجم الصفحة كلها بالتكبير. لذا أطلقت مظهراً جديداً خلال الشهر الجاري، وتركت للمستخدم حرية تفعيله إذا رغب في ذلك. فإذا كنت أحد مستخدمي إصدار الـ«ويب» من الشبكة وظهرت أمامك الرسالة الخاصة بالتجديد يمكنك تفعيل المظهر الجديد باتباع التالي: سجل الدخول إلى حسابك على «فيس بوك» عبر الـ«ويب» ثم انقر فوق قبول عرض الانتقال إلى الإصدار الجديد، لتظهر نافذة جديدة تستعرض ميزات الإصدار الجديد كتشغيل الوضع المظلم وزيادة سرعة التحميل وزيادة حجم الخط، انقر فوق زر «التالي» Next ذي اللون الأزرق في نهايتها، وعندها ستشاهد داخل النافذة التالية مستطيلين، أحدهما خاص بتشغيل الوضع الفاتح ويظهر باللون الأبيض، والثاني خاص بتفعيل الوضع المظلم باللون الأسود، انقر فوق الخيار الذي تفضله منهما، ثم انقر زر بدء الاستخدام في نهاية النافذة السابقة، وبموجب ذلك سيظهر «فيس بوك» بالمظهر الجديد، مع وجود رسالة تشير إلى إمكانية التبديل إلى إصدار «فيس بوك» الكلاسيكي إذا رغبت في ذلك في أي وقت.