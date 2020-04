الاستفادة من الميزات الخفية في «ويندوز 10»

المصدر: الامارات اليوم

لا تتوقف الشركات المنتجة لنظم التشغيل عن إضافة التحديثات باستمرار إلى هذه النظم.

لكن أحياناً لا يعرف المستخدم بهذه التحسينات، أو لا ينتبه للمزايا الجديدة، فلا يستفيد منها، لاسيما إذا كانت الشركات المنتجة لا تهتم كثيراً بالإعلان عن كل جديد كشركة «مايكروسوفت». لذا إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «ويندوز 10»، يمكنك الاستفادة من هذه الميزات غير المعروفة للكثيرين: إذا قمت بتثبيت بعض الاختصارات للتطبيقات المختلفة ضمن «شريط المهام» Taskbar أسفل الشاشة وفقدت فأرة الحاسب، فلا مشكلة، إذ يمكنك فتح هذه التطبيقات بالنقر فوق المفتاح الذي يحمل أيقونة «ويندوز» ضمن لوحة المفاتيح، إضافة إلى الرقم الذي يحمله الاختصار بين الأيقونات الموجودة فوق شريط المهام.

انقر فوق زر «تصوير الشاشة» Print Screen في لوحة المفاتيح، لتتمكن من التقاط صورة لشاشة الحاسب والاحتفاظ بها ضمن تطبيق «الحافظة» Clipboard، علماً بأنك ستحتاج إلى أحد تطبيقات تحرير الصور للصق الصورة وحفظها أو تعديلها.

كما تستطيع أن تجعل زر «تصوير الشاشة» Print Screen يفتح أداة Snip and Sketch تلقائياً، بالتوجه إلى تطبيق الإعدادات والانتقال منه إلى تبويب «تسهيل الوصول» Ease of Access ثم إلى لوحة المفاتيح، وتحريك المؤشر المجاور لخيار: استخدام زر «تصوير الشاشة لفتح أداة اقتصاص الشاشة» Use The PrtScn Button To Open Screen Snipping الموجود تحت قسم Print Screen Shortcut.