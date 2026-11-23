كشفت إدارات مدارس خاصة في دبي لـ«الإمارات اليوم» عن إطلاق مبادرات تمتد من المدرسة إلى المنزل، وتستهدف تقليص الوقت الذي يقضيه الطلبة أمام الشاشات، عبر أنشطة عملية وتفاعلية تمنح القراءة والهوايات والتواصل المباشر مساحة أوسع في يومهم.

وأكد تربويون ومعلمون أن نجاح هذه المبادرات واستمرار أثرها يرتبطان بتوفير بدائل جاذبة، وتنظيم التكليفات الرقمية، وإشراك الأسر في ضبط استخدام الأجهزة، بما يساعد الطلبة على اكتساب عادات متوازنة تتجاوز فترة المبادرة.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» مبادرات متنوعة أطلقتها مدارس خاصة في دبي، لتقليص الوقت الذي يقضيه الطلبة أمام الشاشات في مختلف المراحل الدراسية، وأطلقت مدرسة سانت ماري الكاثوليكية الثانوية «أسبوع تحدي وقت الشاشة»، مستهدفة طلبة الصفوف من الخامس إلى الـ11، عبر تشجيعهم على تنظيم استخدام الأجهزة، وتوفير أنشطة بديلة، وتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة لترسيخ عادات رقمية متوازنة.

وفي تجربة أخرى بدبي، نظمت مدرسة فيرغرين الدولية يوماً دراسياً من دون شاشات، اعتمد الأنشطة التطبيقية والتفاعل المباشر، وأتاح للطلبة اختبار أساليب تعلم تتجاوز استخدام الأجهزة الرقمية.

وذكرت المدرسة، عبر موقعها، أن التفاعل الإيجابي من الطلبة والعاملين دفعها إلى إدراج المبادرة دورياً في التقويم المدرسي، بواقع مرة في كل نصف فصل دراسي.

وامتدت التجربة إلى ورش لطلبة المرحلة الثانوية، ساعدتهم على مراجعة عاداتهم الرقمية ووضع أهداف شخصية، من بينها تجنب الأجهزة ليلاً والحد من استخدام تطبيقات محددة. كما نظمت المدرسة لقاءات إرشادية لأولياء الأمور حول إدارة وقت الشاشة ووضع حدود لاستخدام الأجهزة في المنزل.

وأيّد أولياء الأمور وضحة المطوع وعادل شحاتة وميادة ياسين المبادرات، مؤكدين أن نجاحها في المنزل يتطلب اتفاقاً أسرياً واضحاً ينظّم استخدام الأجهزة، ويراعي أعمار الأبناء ومتطلبات دراستهم، ويخصص وقتاً للأنشطة المشتركة.

ودعوا إلى إشراك الأبناء في إعداد خطة منزلية تحدد أوقاتاً وأماكن خالية من الشاشات، وتضبط الإشعارات والتشغيل التلقائي، وتراعي ملاءمة المحتوى، مع توفير بدائل جاذبة للقراءة واللعب وممارسة الهوايات.

وشددوا على أن التزام الوالدين بالقواعد نفسها يعزز مصداقيتها، ويحوّل تنظيم استخدام الأجهزة إلى ممارسة أسرية مشتركة، يتعلم فيها الأبناء بالقدوة، ويجدون في الوقت الذي يمضونه مع أسرهم بديلاً جاذباً عن الشاشات.

وقال المعلم محمد عصام الدين إن التحول الحقيقي يظهر حين يغلق الطالب جهازه بعد إنجاز المهمة، من دون الانجراف إلى المقاطع والألعاب. ويساعده تسجيل مرات التصفح غير المخطط لها على ملاحظة تراكم الدقائق واستنزافها لوقته، فيما يمنحه قياس تقدمه مقارنة بعاداته السابقة دافعاً لمواصلة التحسن.

وأضاف أن استمرارية التغيير بعد انتهاء المبادرة هي المعيار الأهم لقياس أثرها، من خلال متابعة السلوك الرقمي ورصد الأنشطة التي شغلت الوقت المستعاد. وأشار إلى أن الإعلان عن المبادرة يحدد مدتها والفئات المستهدفة، لكنه لا يبيّن سقفاً يومياً ملزماً للاستخدام أو سياسة عامة لحظر الأجهزة.

وقالت المعلمة شيماء إبراهيم إن تنظيم وقت الشاشة يرتبط أيضاً بطبيعة المهام المدرسية؛ فالمبادرات التي تشمل الاستخدام المنزلي تتطلب تحديد الوقت اللازم للواجبات الرقمية، والتنسيق بين تكليفات المواد، وبيان المهام التي تستلزم جهازاً، وتلك التي يمكن إنجازها بالقراءة أو الكتابة أو التطبيق العملي.

وأوضحت أن وضوح هذه المتطلبات يساعد الأسر على متابعة استخدام الأجهزة بدقة، ويميز وقت الدراسة من الترفيه، بدلاً من جمعهما في تقدير واحد لا يعكس حقيقة يوم الطالب. وأضافت أن تحديد الغرض التعليمي من استخدام الجهاز يتيح للطالب إنجاز مهمته ثم الانتقال إلى نشاط آخر.

وقالت التربوية حكمت الإمام إن التجربتين تجمعان بين توسيع فرص التعلم والتفاعل المباشر داخل المدرسة، وتعزيز وعي الطلبة بعاداتهم الرقمية. وأكدت أن تعميم الحكم على توجه المدارس الخاصة نحو تقليص وقت الشاشة يتطلب شواهد أوسع.

وأضافت أن تقييم استخدام الشاشات لا يقتصر على قياس مدته، بل يشمل ما يزاحمه من أنشطة في حياة الطالب. وأشارت إلى أن إرشادات الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال تراعي عمر الطفل، وجودة المحتوى، ودور الوسائط في تهدئته، والأنشطة التي تستقطع وقتها، والحوار المستمر حول عاداته الرقمية.

وأكدت الإمام أن غرض استخدام الجهاز وتوقيته عنصران أساسيان في التقييم؛ فإتمام مهمة تعليمية محددة يختلف عن الاسترسال في التصفح والتنقل بين المقاطع والألعاب من دون هدف.

وأوضحت أن القيمة التربوية للمبادرة تظهر في ما يستعيده الطالب من وقت للقراءة والهوايات والمشاركة الأسرية، وفي اكتسابه القدرة على إنهاء استخدام الجهاز في الوقت المحدد، بما يحوّل تقليص الساعات إلى تغيير ملموس في طريقة إدارة يومه.

وأكد الخبير التربوي الدكتور سعيد الكعبي أن نجاح مبادرات تقليص وقت الشاشة يبدأ بتوفير بدائل تستقطب الطلبة وتناسب مراحلهم العمرية، وأوضح أن مطالبة الطالب بإغلاق جهازه ينبغي أن تقترن بخيارات عملية تجمع المتعة والتحدي والإنجاز، مثل الرياضة والألعاب الجماعية والرسم والأشغال اليدوية والتجارب العلمية ومشروعات الملاحظة والاستكشاف.

وأشار إلى أن إشراك الطلبة في اختيار الأنشطة وتصميمها يعزز إقبالهم عليها، ويربط الوقت المستعاد بهدف شخصي ملموس، كإتقان مهارة أو إنتاج عمل فني أو إنجاز مشروع مع الزملاء، كما شدد على تنويع الخيارات لتناسب قدرات الطلبة وميولهم.

وأضاف أن البدائل تكون أكثر فاعلية حين يسهل الوصول إليها وتتوافر باستمرار، عبر استثمار المكتبات والملاعب والمرافق المدرسية، واقتراح أنشطة منزلية بسيطة لا تفرض أعباء مالية على الأسر. وحذّر من تحويل الوقت بعيداً عن الأجهزة إلى واجبات إضافية، مؤكداً ضرورة إبقاء مساحة للاختيار واللعب الحر. وشدد على تكييف أهداف المبادرات مع احتياجات الطلبة، مع الحفاظ على استخدام الأجهزة للتواصل والوصول إلى المحتوى والتقنيات المساعدة، خصوصاً لدى الطلبة أصحاب الهمم، بما يضمن توسيع فرص مشاركتهم.

وأكد أن تقييم البدائل يتطلب الاستماع إلى الطلبة لمعرفة الأنشطة التي جذبتهم، والعوائق التي واجهتهم، وما يرغبون في مواصلته، بما يساعد المدارس على تطوير برامج قابلة للاستمرار بعد انتهاء المبادرات.

الدكتور سعيد الكعبي:

• نجاح مبادرات تقليص وقت الشاشة يبدأ بتوفير بدائل تستقطب الطلبة، وتناسب مراحلهم العمرية.

شيماء إبراهيم:

• المبادرات التي تشمل الاستخدام المنزلي، تتطلب تحديد الوقت اللازم للواجبات الرقمية.