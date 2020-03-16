أونر تطرح 9X PRO للطلب المسبق في الإمارات بشاشة معززة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أكدت "أونر"، اليوم، أنّ الطلب المسبق على هاتفها HONOR 9XPRO الجديد قد أصبح متاحاً الآن في الإمارات ابتداءً من 19 مارس بسعر 999 درهم إماراتي.

وقد أطلقت "أونر" هاتف 9X PRO الشهر الماضي عالمياً، إلى جانب مجموعة منتجات تعزز استراتيجيتها الشاملة 1+8+N لجميع سيناريوهات تقنية إنترنت الأشياء.

ويُعدّ HONOR 9X PRO أوّل هاتف من "أونر" يعمل بمعالج Kirin 810 الجديد ثماني النواة، الذي صمم على شريحة مقاس 7 نانومتر، وهو أول إصدار يستخدم هذه التقنية ليوفر الأداء القوي وقدرات الذكاء الاصطناعي الفائقة والحد من استهلاك الطاقة. كما أنه أول هاتف ذكي من HONOR زُوّد مسبقاً بتطبيق Huawei AppGallery، الذي يُعدّ واحد من أفضل ثلاث منصات لتطبيقات الهواتف الذكية.

ويعتمد هاتف HONOR 9X PRO على قوة الحوسبة الفائقة للذكاء الاصطناعي والقدرات المحسنة، ونسبة الشاشة المعززة مقارنة بالهيكل الإجمالي والطاقة الإضافية في البطارية. وبالإضافة إلى الأداء البارز، صُمم الهاتف الذكي الجديد ليكون بمثابة عمل فني يتسم بالبساطة والأسلوب المنفرد، كما يتميز بتصميم الحرف X الشهير.

أما شاشة العرض، فهي بتصميم المساحة الكاملة التي تشكل نسبة 92% من الهيكل الكلي للهاتف، والكاميرا الأمامية التي تخرج للأعلى بدقة 16 ميجابكسل ومستشعر البصمات الجانبي.