الإيقاف المؤقت للتحديثات في «ويندوز 10»

المصدر: الامارات اليوم

لا تتوقف الإصدارات الجديدة التي تطلقها الشركات المنتجة لنظم التشغيل، بل إنها تطلق تحديثات ضخمة بين حين وآخر لكل إصدار من هذه الإصدارات، لتحسين الخدمات التي تقدمها للمستخدمين، ولتتوافق مع التقنيات الجديدة، فضلاً عن تجنب المشكلات التي تظهر مع الاستخدام. لكن قد ينزعج المستخدم أحياناً من التحديثات المستمرة التي قد تفرض عليه الانتظار بعض الوقت حتى ينتهي تثبيتها، لذا أتاحت «شركة مايكروسوفت الأميركية» مثلاً في التحديثات الأخيرة لنظام تشغيل «ويندوز 10» إيقاف التحديث مؤقتاً، حتى يستأنف المستخدم العملية، على أن يسبق هذا الاستئناف تثبيت كل التحديثات التي توقف المستخدم عن تثبيتها، لذلك إذا كنت من مستخدمي التحديثات الأخيرة ورغبت في الاستفادة من هذه الميزة، فإنه يمكنك ذلك عن طريق النقر فوق قائمة «ابدأ» Start التي تبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل مجموعة من المستطيلات في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة.

مرر داخل الجانب الأيسر من النافذة الجديدة، ثم انقر فوق ترس «الإعدادات» Settings الأبيض، وانقر بعد ذلك داخل النافذة التالية فوق تبويب: «التحديث والأمن» Update & Security.

انقر داخل الجانب الأيسر من النافذة الجديدة فوق قسم: «تحديث نظام التشغيل ويندوز» Windows Update، ثم انتقل إلى الجانب الأيمن من الصفحة وانقر فوق زر: «إيقاف التحديثات» Pause Updates، علماً بأن الخيار الافتراضي للإيقاف يصل إلى سبعة أيام، ويمكن للمستخدم التوجه لإعدادات الإيقاف المتقدمة لتغيير هذه المدة.