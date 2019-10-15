إطلاق حاسوب صغير بمعالجات Ryzen

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة «cirrus7» الألمانية عن إطلاق الحاسوب (incus A300) الصغير، الذي يمتاز بجسم من الألمنيوم ومعالجات Ryzen ووظيفة تبريد من دون مروحة.

وأوضحت الشركة أن الحاسوب الجديد يتوافر في «موديلين»، الأول مخصص لمعالجات بطاقة تصميم حراري تصل إلى 35 واط، في حين أن الموديل الثاني مخصص للمعالجات بطاقة تصميم حراري 65 واط، مشيرة إلى أنه يمكن للمستخدم الاختيار بين معالجات (Athlon 200GE) و(240GE) و(Ryzen 5 2400GE) من شركة AMD.

وأضافت الشركة الألمانية أن باقة تجهيزات الحاسوب الجديد تشتمل على ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 32 غيغابايت مع أقراص الحالة الساكنة M.2-SSD.

وذكرت أن الحاسوب الصغير الجديد يشتمل أيضاً على منفذ HDMI ومنفذ DisplayPort ومنفذ غيغابت إيثرنت، مشيرة إلى أنه يمكن طلب جهاز (incus A300)، اعتباراً من الآن نظير سعر يبلغ 499 يورو (نحو 2096 درهماً).