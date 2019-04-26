«توكسيدو» تكشف عن كمبيوتر محمول من فئة الأعمال

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة «توكسيدو» الألمانية Tuxedo عن إطلاق جهاز «لاب توب» BX1507 من فئة أجهزة الكمبيوتر المخصصة لمجال الأعمال.

ويبلغ سُمك الجهاز الجديد 3.29 سنتيمترات، ويمكن تجهيزه بالعديد من معالجات «إنتل» Core من الجيل الثامن؛ إذ يتضمن الموديل الفاخر منه معالج Core i7-8700T.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للجهاز الجديد على ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 64 غيغابايت وشاشة IPS قياس 15.6 بوصة، كما يمكن توصيل بطاقة رسوميات خارجية عن طريق منفذ Thunderbolt 3.

وإلى جانب ذاكرة M.2-SSD أو القرص الصلب أو SATA-SSD، فإنه يمكن تجهيز الجهاز الذي يبلغ وزنه 2.5 كيلوغرام، بوحدة تشغيل أسطوانات «بلو راي» أو وحدة تشغيل أسطوانات DVD.ويبدأ سعر الجهاز من 1055 يورو (نحو 4313 درهماً).