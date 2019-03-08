برنامج يساعد على بث محتويات «الميديا» وتنظيمها

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفادت الشركة المنتجة لبرنامج «سيرفر الميديا» Kodi، الذي كان يعرف سابقاً باسم XBMC، بأن البرنامج يساعد في بث محتويات «الميديا» وتنظيمها، حيث يتيح للمستخدم ربط جميع الأجهزة والمحتويات في شبكة الإنترنت والشبكة المحلية مع بعضها بعضاً، وذلك بعد أن أصبح مصطلح مركز الميديا أو «الميديا سنتر» من المصطلحات الشائعة في غرف المعيشة، حيث يقوم حاسوب بإمداد التلفاز بمحتويات «الميديا» وتشغيل الموسيقى على السماعات الشبكية أو الأجهزة الصوتية متعددة الغرف.

وأوضحت الشركة أنه يمكن تثبيت برنامج Kodi على حواسيب «ويندوز» وأجهزة «ماك»، وكذلك الحواسيب المصغرة Raspberry Pi، علاوة على أنه يمكن دمج الكثير من الأدوات الإضافية بشكل اختياري، مثل الأدوات الخاصة بخدمات بث محتويات «الميديا».

وبينت أن وحدات التحكم، لا تقتصر على التطبيقات المخصصة لأجهزة «غوغل أندرويد» أو «أبل آي أو إس»، بل إنه يمكن استعمال برنامج «سيرفر الميديا» عن طريق متصفح الـ«ويب»، فضلاً عن أن الإصدار 18 الحالي يوفر إمكانية دمج أذرع التحكم الخاصة بأجهزة الألعاب كوحدات تحكّم في نظام Kodi.