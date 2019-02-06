«شيري» تطلق لوحة مفاتيح وفأرة لاسلكية

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشفت شركة «شيري» الألمانية، أمس، عن طقم أنيق لسطح المكتب، يضم لوحة مفاتيح وفأرة لاسلكية، بسعر 90 يورو.

وأوضحت الشركة أن طقم DW 9000 Slimالجديد يقترن بالحواسيب المكتبية، أو أجهزة الـ«لاب توب»، عن طريق النطاق الموجي 2.4 غيغاهرتز، أو بواسطة تقنية «بلوتوث»، مؤكدة أنه يتم نقل البيانات بشكل مشفر في جميع الحالات.

لكن الشركة لم تفصح عن أي بيانات محددة، بخصوص فترة تشغيل بطاريات «الليثيوم أيون» المزود بها الطقم، إلا أنها ذكرت أنها تمتد لأسابيع، كما أن عملية إعادة الشحن يمكن أن تتم أثناء التشغيل عن طريق منفذ microUSB.

وبينت «شيري» أن الفأرة اللاسلكية الجديدة تتضمن ستة أزرار، ويمكن ضبط الدقة بواسطة مفتاح خاص على قيم تبلغ 600 و1000 و1600 نقطة في البوصة، فيما تأتي لوحة المفاتيح بتصميم كامل بما في ذلك مجموعة الأرقام، كما توجد لوحة معدنية مصممة لمزيد من الاتزان والاستقرار. وتروج الشركة الألمانية لوحة المفاتيح الجديدة من خلال عمر افتراضي للأزرار، يصل إلى أكثر من 10 ملايين نقرة، كما توجد ستة أزرار إضافية للتحكم في شدة الصوت.