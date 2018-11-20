«فيس بوك ماسنجر» يُتيح استرجاع الرسائل

المصدر: برلين - د.ب.أ

أشارت بوابة التقنيات «تك كرانش» إلى أن هناك العديد من الأسباب التي قد تدعو المستخدم إلى استرجاع الرسائل بتطبيقات التراسل الفوري، مثل الأخطاء المطبعية السخيفة أو إرسال الرسائل إلى الآخرين دون قصد، ولذلك أطلقت خدمة «فيس بوك ماسنجر» وظيفة استرجاع الرسائل، المتوافرة في تطبيق «واتس أب» منذ فترة طويلة.

وأوضحت البوابة أن وظيفة استرجاع الرسائل متوافرة في العديد من البلدان، مثل بولندا وبوليفيا، وتعمل على الهواتف الذكية المزودة بنظامي «أندرويد» و«آي أو إس»، مشيرة إلى أنه سيتم إتاحتها في جميع بلدان العالم قريباً.

وأضافت أنه يمكن للمستخدم استرجاع الرسالة بتطبيق «فيس بوك ماسنجر» من خلال النقر لفترة طويلة نسبياً على الرسالة، عندئذ تظهر قائمة تشتمل على خيار «حذف» وخيار «حذف للجميع»، غير أن هذه الوظيفة محددة بوقت، حيث يقتصر استرجاع الرسائل على أول 10 دقائق.