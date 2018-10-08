«موزيلا» تطلق وظيفة جديدة تنبّه المستخدم إلى تسريب البيانات

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت مؤسسة «موزيلا»، أمس، عن إطلاق وظيفة «فايرفوكس Monitor» الجديدة، التي تساعد المستخدم في معرفة ما إذا كانت بيانات الوصول الخاصة بحساباته الإلكترونية قد تعرضت للاختراق، وظهرت في تسريبات البيانات التي يحصل عليها القراصنة عند اختراق خدمات وحسابات الويب المختلفة.

وأوضحت «موزيلا» أنه بعد إدخال عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب المعني، يظهر ما إذا كانت بيانات الحساب قد تعرضت للاختراق عبر الإنترنت أم لا، مشيرة إلى أنه في حالة ظهور نتائج لعملية البحث، فإنه يتعين على المستخدم تغيير كلمة المرور على الفور.

وأضافت أنه نظراً إلى أن عملية الاستعلام هذه تسري في وقتها فقط، فإنه يمكن للمستخدم تسجيل عنوان البريد الإلكتروني الخاص به، وعندئذ سيحصل على إشعارات فور ظهور بيانات خاصة به على شبكة الـ«ويب»، مبينة أن وظيفة «فايرفوكس Monitor» تعتمد على قاعدة بيانات الباحث/ تروي هانت، المتخصص في أمان الإنترنت.