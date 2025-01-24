ميزات جديدة في"واتس آب"

يعمل الخبراء في شركة "ميتا" على تطوير ميزات جديدة في تطبيق "واتس آب" لتشجيع المستخدمين على التفاعل مع تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الخبراء في "ميتا" يطورون ميزة جديدة ستسمح لمستخدمي "واتس آب" بمشاركة "تحديثات الحالة" الخاصة بهم على التطبيق مع حساباتهم وصفحاتهم على "إنستغرام" و"فيس بوك"، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وسيتمكن المستخدم من تفعيل هذه الميزة من خلال ربط حساب "واتس آب" مع حسابات "إنستغرام" "وفيسبوك" باستخدام خدمات Accounts Center التابعة لـ "ميتا".

وأشارت "ميتا" إلى أن ربط أن هذه الميزة وربط الحسابات الإلكترونية للتطبيقات المذكورة لن يؤثر على ميزات الأمان الرئيسية في "واتس آب"، وستبقى بيانات هذا التطبيق والرسائل فيه مشفّرة.

ويتم اختبار ميزة جديدة أيضا لتطبيق "واتس آب" تسمح لمستخدمي التطبيق بإضافة الموسيقى إلى الصور ومقاطع الفيديو التي ينشروها عبر خاصية "الحالة" في التطبيق، وتتاح هذه الميزة بشكل اختباري حالي لبعض مستخدمي التطبيق، ومن المفترض أن تتاح لجميع المستخدمين خلال الأشهر القليلة القادمة.