"واتساب" يُقرر إضافة ميزة جديدة منسوخة من "تلغرام"

قالت مواقع متخصصة في التكنولوجيا أن التطبيق العالمي "واتساب" يعمل على إضافة ميزة جديدة متوافرة عند أقرب منافسيه تطبيق "تليغرام".

ويعمل حالياً "واتساب" على إضافة الميزة التي تحظى بأكبر شعبية عند مستخدمي "تليغرام"، وهي القنوات "channels".

وسيكون اسم الميزة لدى "واتساب" أيضاً "channel"، ومع هذه الميزة، يمكن لمستخدمي "واتساب" مثلاً أن يشتركوا في قنوات يتلقّون منها النشرات الإخبارية بانتظام كما هي الحال على "تليغرام".

وتتيح هذه الميزة الخصوصية التامة، إذ إن معلومات المستخدمين الذين ينضمون إلى القناة تبقى مخفيّة.