«هونور» تطلق هاتفها الذكي «80 GT»

أعلنت شركة «هونور» عن إطلاق هاتفها الذكي «80 GT» الجديد، وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد من الفئة المتوسطة يمتاز بمعالج «كوالكوم Snapdragon 8» من الجيل الأول، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 12 و16 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايت، وشاشة «OLED» بدرجة سطوع «1400 نيت».

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي «80 GT» الجديد على شاشة «AMOLED» قياس 6.67 بوصات وبدقة وضوح (2400x 1080 بيكسل)، وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز.

وتروج الشركة الصينية للهاتف الذكي الجديد من خلال تزويده بوحدة كاميرا مستطيلة على الجانب الخلفي، حيث تعمل الكاميرا الرئيسة بدقة 54 ميغابيكسل، مع مستشعر «سوني IMX800»، وتعمل الكاميرا ذات العدسة الواسعة للغاية بدقة 8 ميغابيكسل وكاميرا «الماكرو» بدقة 2 ميغابيكسل، وتظهر كاميرا السيلفي في فتحة على الجانب الأمامي وتعمل بدقة 16 ميغابيكسل، ويتيح هاتف «هونور» الجديد تسجيل مقاطع الفيديو بدقة «4K». ويشتمل الهاتف الذكي الجديد على بطارية سعة 4800 مللي أمبير/ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها عن طريق منفذ «USB-C» بقدرة تصل إلى 66 واط، ويعمل جهاز «هونور» ببطاقتي SIM ويدعم تقنية اتصالات المجال القريب، ويعتمد على نظام التشغيل «MagicUI 7.0» الذي يستند إلى نظام تشغيل «غوغل أندرويد 12».