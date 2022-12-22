"ريلمي" تطرح "جي تي نيو 3" بتقنية الشحن فائق السرعة في الامارات

أعلنت شركة "ريلمي" الدولية المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية والتي تعد العلامة التجارية الأوسع انتشاراً عن إطلاقها إصدار هاتف "ريلمي جي تي نيو 3" في الإمارات بتقنية شحن فائقة السرعة تصل إلى 150 واط مما يجعله الهاتف الذكي الأسرع شحنًا في العالم، مع توفيره للمستخدم شحن البطارية من 0٪ إلى 50٪ خلال خمس دقائق.

وأطلقت الشركة الإصدار الجديد مدعما بتقنية تتيح آلية السلامة المتعددة التي تحمي من الشحن الزائد أو الاستنزاف الزائد للبطارية وتوفر حماية كاملة للبطارية، ويدعم الهاتف بثلاث كاميرات، وتأتي الكاميرا الأساسية مع مستشعر Sony IMX 766 بدقة 50 ميجابكسل، والكاميرتان بعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط الصور واللحظات الحية بسرعة حتى في ظروف الإضاءة الصعبة.

واستنادًا إلى عملية التصنيع 5 نانومتر من TSMC، يدعم هاتف GT Neo 3 بوحدة CortexA78 رباعية النواة التي تعمل بتردد 2.85 جيجاهرتز ووحدة CortexA55 الرباعية النواة بتردد 2.0 جيجاهرتز بما يضمن كفاءة عالية لوحدة المعالجة المركزية حتى 90 إطارًا في الثانية.

ويأتي الهاتف مزودًا بشاشة عرض واقعية مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث فائق يبلغ 120 هرتز، وتبلغ نسبة الشاشة إلى الهيكل 94.2% مع حواف فائقة النحافة، كما يأتي مزودا بمعالج من نوعية ميديا تيك ديمنستي 8100، والذي يتيح أداء تقني مرتفع لمختلف الاستخدامات.