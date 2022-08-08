سامسونج تستهدف بيع نصف مليون هاتف ذكي قابل للطي في ألمانيا

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية أنها تسعى إلى وصول مبيعاتها من الهواتف الذكية القابلة للطي في ألمانيا وحدها إلى نصف مليون جهاز في العام الحالي.

وقال مدير الشركة ماريو فينتر اليوم الاثنين:" سيكون ذلك علامة فارقة بالنسبة لنا".

كانت مبيعات سامسونج من هذه الأجهزة في ألمانيا في العام الماضي وصلت إلى 180 ألف جهاز.

وحسب باحثين أسواق، وصل إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في ألمانيا في عام 2021 إلى نحو 5ر21 مليون جهاز.

يذكر أن سامسونج الرائدة في سوق الهواتف الذكية تحاول في مسار منفرد عمليا توطيد فئة هذا المنتج في السوق منذ سنوات وذلك بعد أن شلت العقوبات الأمريكية حركة شركة هواوي الصينية التي قدمت هاتفها الذكي الأول القابل للطي في نفس التوقيت مع سامسونج.

وهناك شركات صينية أخرى مثل أوبو وشاومي تطوران مثل هذه الأجهزة أيضا لكنهما تبيعان منها كمية محدودة.

وتعتمد سامسونج على نوعين من الهواتف الذكية القابلة للطي، النوع الأرخص سعرا جالاكسي فليب وهو موديل مدمج وعند فتحه يكون بحجم الهاتف الذكي. في المقابل فإن الموديل جالاكسي فولد يصبح عند فتحه في حجم الكمبيوتر اللوحي. وتعتزم سامسونج إقامة فعالية بعد غد الأربعاء وأفادت تقارير إعلامية بأن من المنتظر أن تقدم سامسونج في هذه الفعالية نسخ جديدة من النوعين فليب وفولد.

تجدر الإشارة إلى أن سوق الهواتف الذكية يمر حاليا بمرحلة ضعف بوجه عام لأسباب من بينها التضخم المرتفع والمخاوف الاقتصادية. لكن سامسونج وآبل الأمريكية بوصفهما أكبر شركتين للهواتف الذكية استطاعتا الإفلات من هذا التوجه العام وزيادة مبيعاتهما من الهواتف في الربع الماضي.