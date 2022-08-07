«C31».. هاتف ذكي ببطارية تتيح العمل حتى 520 ساعة

أطلقت شركة «أوكيتيل» الصينية (Oukitel) هاتفها الذكي «C31» الجديد الذي يمتاز بشاشة قياس 6.51 بوصات بدقة وضوح تبلغ (1660×720 بيكسل).

وأوضحت الشركة أن هاتفها الجديد يأتي بسمك 9.5 ملليمترات، كما يزن 207 غرامات. وينبض بداخل الهاتف المعالج ميدياتيك «Helio A22»، مع ذاكرة وصول عشوائي «RAM» سعة ثلاثة غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 16 غيغابايت، مع إمكانية زيادتها حتى 256 غيغابايت باستخدام بطاقة «مايكرو إس دي» microSD.

وتم تجهيز الهاتف بكاميرا رئيسة بدقة 13 ميغابيكسل، كما تتوافر كاميرا أمامية بدقة خمسة ميغابيكسل لصور «سيلفي» أو مكالمات الفيديو.

وتوفر البطارية سعة 5150 مللي أمبير، الطاقة اللازمة لعمل الهاتف لما يصل إلى 520 ساعة.