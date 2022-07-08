"هونر" تطلق خاصية مبتكرة بالذكاء الاصطناعي في "ماجيك 4 برو"

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت العلامة التجارية "هونر" الدولية للتكنولوجيا عن اطلاق خاصية مبتكرة بدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر اصدار "ماجيك 4 برو"، الذي كشفت عن اطلاقه في أسواق الإمارات أخيرا.

وأوضحت خلال لقاء صحافي عقدته في دبي، أخيرا، أن الخاصية المبتكرة الجديدة تعمل على حل مشكلة تسريب الصوت، أثناء اجراء المكالمات والتي تسبب الإزعاج للكثيرين من مستخدمي الهواتف أثناء التحدث في الأماكن العامة، اذ يقدم الهاتف الجديد خاصية إجراء المكالمات بخصوصية أكبر بالذكاء الاصطناعي عبر تقنية توجيه الصوت، مما يمنع تسريب الصوت للمكالمات.

وأشار المدير العام لعلامة "هونر" في دول الخليج، زاك لي، إلى أن "العلامة دعمت اصدار هاتف "ماجيك 4 برو"، بتقنية شحن فائق القوة بقدرة 100 واط، ما يتيح شحن الهاتف بالكامل خلال 30 دقيقة فقط، لافتا إلى أن "تقنية الذكاء الاصطناعي دعمت توفير الخصوصية أثناء المكالمات كما وفرت استخدام أفضل للطاقة بقدارت الهاتف الذي يأتي مع بطارية ضخمة تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة مدعومة بميزة الشحن السريع.

وأضاف أن "الهاتف يأتي مدعما بمجموعة كاميرا ثلاثية تتضمن كاميرا عريضة 50 ميجابكسل تحتوي على مستشعر ألوان قياس 1/1.56 إنش، وكاميرا فائقة الاتساع 50 ميجابكسل بزاوية 122 درجة، وكاميرا للتقريب من نوع بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل، جميعها مدعومة بخاصية التصوير الحاسوبي.