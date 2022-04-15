«فيفو» تكشف عن هاتف فاخر بشاشة قابلة للطي

المصدر: بكين ■ د.ب.أ

كشفت «شركة فيفو الصينية» النقاب عن هاتفها الذكي «X Fold» الجديد المزود بشاشة قابلة للطي.

وأوضحت الشركة أن هاتفها الذكي الفاخر يشتمل على شاشة رئيسة داخلية «LTPO AMOLED» قياس 8.03 بوصات قابلة للطي، وبدقة وضوح تبلغ (1916×2160 بيكسل)، وشاشة ثانوية خارجية «AMOLED» قياس 6.53 بوصات، وبدقة وضوح (1080×2520 بيكسل).

وتمتاز الشاشتان بمعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز، وتشتملان على مستشعر بصمات أصابع يعمل بالموجات فوق الصوتية.

وينبض بداخل الهاتف الذكي، المعالج فائق الأداء «Snapdragon 8 Gen 1» ثماني النوى من «كوالكوم»، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة واحد غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 256 أو 512 غيغابايت.

كما تم تجهيز الهاتف الجديد ببطارية سعة 4600 ميللي أمبير/ ساعة، يتم شحنها بالكامل في غضون 37 دقيقة فقط، بقدرة 66 واط.

ويشتمل الهاتف الفاخر على وحدة كاميرا رباعية من «زايس»، تتألف من كاميرا رئيسة بدقة وضوح 50 ميغابيكسل، وكاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة وضوح 48 ميغابيكسل، وكاميرا تلسكوبية بدقة وضوح 12 ميغابيكسل، وكاميرا بريسكوب تلسكوبية بدقة 8 ميغابيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية لـ«سيلفي» بدقة وضوح 16 ميغابيكسل.

ويتوافر الهاتف الذكي الفاخر الجديد باللون الأسود أو الأزرق.