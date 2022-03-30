أول متاجر تجربة هواوي على الإطلاق تفتح أبوابها في أبوظبي والشارقة مع احتفالات لمدة 3 أيام وعروض رائعة على أحدث أجهزة هواوي

المصدر: مادة اعلانية

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن افتتاح متجرين تجارب هواوي آخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ستفتح المتاجر الجديدة أبوابها أمام المتسوقين في رمضان في نهاية هذا الأسبوع في غاليريا مول - The Galleria Mall Al Maryah Island، جزيرة الماريه وسيتي سنتر الزاهية - City Center Al Zahia، مما يجعلها أول متاجر تجربة هواوي على الإطلاق في أبو ظبي والشارقة. تتميز متاجر التجربة الجديدة بتصميم بسيط متطور حيث سيتمكن الزوار من الاستمتاع بتجربة سيناريو كاملة غنية مع عروض توضيحية غامرة لأحدث الأجهزة والتقنيات الذكية من هواوي.

سيُقام حفل الافتتاح في نهاية هذا الأسبوع في الأول من أبريل، في تمام الساعة 19:00 بحضور بيك ين – المدير القُطري المعيّن حديًا لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى صانعي المحتوى الرقمي المحليين المشهورين والعملاء. ستستمر الاحتفالات من 1 إلى 3 أبريل حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بصفقات حصرية يومية على منتجات هواوي مثل الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة الحواسيب، إلى جانب قسائم نقدية متنوعة وغير ذلك الكثير.



خلال أيام الافتتاح الكبرى، سيتمكن العملاء من الاستمتاع بالصفقات التالية *:

• كن من بين أول 50 عميلاً يوميًا من 1 إلى 3 أبريل واحصل على قسيمة نقدية بقيمة 600 درهم.

• انضم إلى حفل قص الشريط في الأول من الساعة 7 مساءً واستمتع بقسيمة نقدية بقيمة 200 درهم.

• الأول من أبريل - احصل على خصم يصل إلى 25٪ على منتجات هواوي الصوتية والأجهزة القابلة للارتداء بما في ذلك ساعة HUAWEI WATCH GT 3 وسماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick وسوار HUAWEI Band 6.

• 2 أبريل - احصل على خصم يصل إلى 2275 درهمًا إماراتيًا على أجهزة حواسيب هواوي بما في ذلك حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول وحاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول.

• 3 أبريل - أنفق المزيد واحصل على هدية مجانية: أنفق 5000 درهم واحصل على ساعة HUAWEI WATCH 3؛ أنفق 3000 درهم واحصل على ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro؛ أنفق 1000 درهم واحصل على سوار HUAWEI Band 6.

يمثل افتتاح متجرين إضافيين لتجارب هواوي في الإمارات العربية المتحدة التزام هواوي في مهمة الشركة لتقديم تقنيات متطورة، وتوفير خدمة عملاء استثنائية في جميع الإمارات. تتوافق رؤية هواوي الاستراتيجية مع رؤية الدولة لجذب المزيد من الأعمال، وتمكين نقل المعرفة المستمر، والمساهمة في تطوير قطاع البيع بالتجزئة.

شارك بيك ين، المدير القُطري لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، رؤيته حول الافتتاح الكبير بالقول: "في هواوي، نقدر دائمًا مشاركة المستهلك كأولوية قصوى. العلاقة التي بنيناها مع عملائنا تتجاوز الشراء والبيع. لدينا علاقة أعمق مع عملائنا. نأمل أن تصبح متاجرنا الجديدة في أبو ظبي والشارقة مكانًا يلتقي فيه المستهلكون والمطورين معًا ويختبروا أحدث التطورات في تكنولوجيا المستهلك. قامت هواوي أيضًا بدمج منطقة لتجربة حياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي، مما يمنح العملاء فرصة لاستكشاف حياة سلسة وذكية مدعمة بالذكاء الاصطناعي التي تبشر بها الاتصالات في كل مكان وإنترنت الأشياء ".

تقع متاجر التجربة الجديدة في قلب مساحات البيع بالتجزئة في أبوظبي والشارقة وهي مجاورة للمتاجر الفاخرة ذات التصميم الداخلي الأبيض البكر الذي يضع مجموعة من أحدث منتجات هواوي وخدماتها في صميم التجربة.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك فريق من الاستشاريين ذوي الخبرة متاحين لتقديم المشورة للمستهلكين حول المنتجات. تم اختيار هؤلاء الموظفين من مجموعة واسعة من الخلفيات وقد جلبوا نقاط قوتهم وخبراتهم من عالم الرياضة أو الموسيقى أو تدوين مقاطع الفيديو. سيشاركون مع العملاء اهتماماتهم وهواياتهم بالإضافة إلى تزويد العملاء بالاقتراحات والدعم الفني.

تفتح المتاجر أبوابها يوميًا خلال ساعات التسوق في المركز التجاري، من الاثنين إلى الأحد، وموقعهم في الطابق الثالث في غاليريا مول جزيرة المارية أبوظبي - The Galleria Mall Al Maryah Island والطابق الثاني في سيتي سنتر الزاهية الشارقة - City Center Al Zahia