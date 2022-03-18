«أوبو»: الإمارات تتصدّر دول المنطقة بمبيعات هواتف الجيل الخامس

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

قال مدير الاستراتيجية والتخطيط في شركة «أوبو» الدولية للتقنية في الشرق الأوسط، فادي أبوشمط، إن الأسواق الإماراتية سجلت مؤشرات فاقت التوقعات بمبيعات هواتف الجيل الخامس، التي سجلت نسبة تبلغ نحو 25% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في الدولة خلال عام 2021، وفقاً لدراسات سوقية.

الجيل الخامس

وأضاف في تصريحات خلال لقاء عقدته الشركة، أمس، أن توقعات مبيعات هواتف الجيل الخامس كانت تقدّر بنحو 15%، لكن نمو الطلب ووفرة المعروض من طرز الهواتف المختلفة، رفع المبيعات إلى 25%، وهي نسبة تواكب النمو العالمي لمبيعات تلك الهواتف.

وأكد أن دولة الإمارات تصدرت المنطقة في مبيعات هواتف الجيل الخامس، نظراً لانتشار تلك الهواتف في السوق، وسعة تغطية شبكة الجيل الخامس، والسرعات المرتفعة لها، مع ارتفاع عمليات الطرح، وتنافسية الشركات في إطلاق عدد كبير من الهواتف الداعمة للجيل الخامس خلال العام الماضي.

ولفت إلى أن «إكسبو 2020 دبي»، والنشاط السياحي في الدولة، كانا من العوامل الداعمة لانتعاش مبيعات هواتف تقنية الجيل الخامس.

عمليات الاستبدال

وذكر أبوشمط أن أسواق دولة الإمارات تجاوزت مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في معدلات استبدال الهواتف الذكية للمستهلكين، والتي وصلت خلال عام 2021 إلى ستة أشهر، مقارنة بفترة راوحت بين 18 و24 شهراً خلال عام 2019، معتبراً أن انتشار استخدام التطبيقات الذكية خلال الجائحة دعم ترقية المستهلكين لهواتفهم الذكية بشكل مستمر.

وأوضح أن الشركة تتوقع ارتفاعاً في معدلات الإقبال على هواتف الجيل الخامس في السوق الإماراتية، بنسب أكبر خلال العامين الجاري والمقبل، وهو ما حفز من إطلاقها سلسلة إصدارات «أوبو رينو 7» التي تدعم تقنية الجيل الخامس، مقارنة بالإصدارات السابقة التي كان بعضها يدعم الجيل الخامس، والبعض يعمل وفق شبكة الجيل الرابع فقط.