«أوكيتل» تُطلق هاتفاً ذكياً للاستخدامات الشاقة

المصدر: بكين ■ د.ب.أ

أطلقت «شركة أوكيتل الصينية» هاتفها الذكي «WP18» الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة بسعر يبلغ 100 دولار (نحو 367 درهماً).

وأوضحت الشركة أن هاتفها الجديد يلبي متطلبات فئات الحماية: «IP68»، و«IP69K»، و«MIL-STD-810G»، ما يعني قدرته على تحمل أضرار الماء والغبار.

وينبض بداخل الهاتف، المعالج «Helio A22» مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 32 غيغابايت، مع إمكانية توسيعها على الأقل في حالة عدم استخدام بطاقتي SIM.

ويأتي الهاتف مزوداً بشاشة «TFT» قياس 5.93 بوصات، بدقة وضوح «720×1440» بيكسل، مع حماية جيدة ضد الخدوش.

وتبلغ سعة البطارية 12500 مللي أمبير/ساعة، ما يسمح للهاتف الذكي بالعمل لمدة تصل إلى خمسة أيام، بينما يمكن إجراء عملية الشحن بقدرة 18 واط.

وتم تزويد الهاتف الذكي بكاميرا رئيسة بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.