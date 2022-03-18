«أوكيتل» تُطلق هاتفاً ذكياً للاستخدامات الشاقة
أطلقت «شركة أوكيتل الصينية» هاتفها الذكي «WP18» الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة بسعر يبلغ 100 دولار (نحو 367 درهماً).
وأوضحت الشركة أن هاتفها الجديد يلبي متطلبات فئات الحماية: «IP68»، و«IP69K»، و«MIL-STD-810G»، ما يعني قدرته على تحمل أضرار الماء والغبار.
وينبض بداخل الهاتف، المعالج «Helio A22» مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 32 غيغابايت، مع إمكانية توسيعها على الأقل في حالة عدم استخدام بطاقتي SIM.
ويأتي الهاتف مزوداً بشاشة «TFT» قياس 5.93 بوصات، بدقة وضوح «720×1440» بيكسل، مع حماية جيدة ضد الخدوش.
وتبلغ سعة البطارية 12500 مللي أمبير/ساعة، ما يسمح للهاتف الذكي بالعمل لمدة تصل إلى خمسة أيام، بينما يمكن إجراء عملية الشحن بقدرة 18 واط.
وتم تزويد الهاتف الذكي بكاميرا رئيسة بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.