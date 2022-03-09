"شاومي" تطلق إصدارات "ريدمي نوت 11" في الإمارات

المصدر: الإمارات اليوم ■ دبي

أعلنت شركة "شاومي" الدولية للتقنية عن إطلاق سلسلة إصدارات "ريدمي نوت 11" في أسواق الإمارات، من خلال طرح أربعة أجهزة جديدة كلياً تشمل ريدمي نوت 11 برو "فايف جي"، وريدمي نوت 11 برو وريدمي نوت 11 إس وريدمي نوت 11.

وأفادت الشركة بأن الإصدارات تتضمن ترقيات لنظام الكاميرا وسرعة الشحن والشاشة والمنظومة المحملة على الرقائق المدمجة بالمنتجات.

وأوضحت أنه في إطار تعزيز تجربة الكاميرا الأساسية، يتصف اصدار ريدمي نوت 11 برو 5G وريدمي نوت 11 برو وريدمي نوت 11 إس بتزويده بأجهزة استشعار أساسية بدقة 108 ميجابكسل، وباستخدام مستشعر Samsung HM2 مع حجم مستشعر كبير يصل إلى 1 / 1.52 بوصة، تستخدم الكاميرا الرئيسية تقنية 9-in-1 pixel binning بالإضافة إلى حساسية ISO الأصلية المزدوجة، وتلتقط كاميرا الماكرو بدقة 2 ميجابكسل التفاصيل الدقيقة عن قرب.

وأضافت أنه بفضل معدل تحديث عالٍ يصل إلى 120 هرتز ومعدل نمذجة باللمس يصل إلى 360 هرتز، تعزز سلسلة ريدمي نوت 11 تجربة الشاشة وسهولة الانتقال بدون تأخير، مع تسجيل لمسات أصابع أكثر دقة. وبشاشة بحجم 6.67 بوصة و 6.43 بوصة، تم تزويد سلسلة الهواتف بشاشة تعمل بتقنية أموليد دوت فول إتش دي بلاس والتي تتصف بالتدرج اللوني DCI-P3 وتوفر ألوانًا وتفاصيل تصل كذلك إلى سطوع بقوة 1200 شمعة لضمان وضوح الشاشة حتى في وضح النهار.



وأشارت إلى ان ريدمي نوت 11 برو 5G يأتي مدعوماً بمعالج ثماني النواة متطور من طراز Snapdragon® 695. وتوفر شريحة التعريف هذه إمكانية اتصال بتقنية الجيل الخامس وتجربة أداء رائعة بفضل تقنية 6 نانومتر الأساسية وسرعة تصل إلى 2.2 جيجاهرتز. وعلى الجانب الآخر تم دعم كل من ريدمي نوت 11 برو وريدمي نوت 11 إس بمعالج MediaTek Helio G96 ثماني النواة المتطور وما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. وقد تم تزويد ريدمي نوت 11 بمعالج Snapdragon® 680 المصمم باستخدام معالج 6 نانومتر الأساسي لتقديم أداء مع الحفاظ على الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، توفر لك جميع أجهزة سلسلة ريدمي نوت 11 الأربعة ببطارية ذات سعة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة. وإلى جانب إمكانية شحن أساسية سريعة بقوة 67 واط من شاومي في هواتف ريدمي نوت 11 برو 5G وريدمي نوت 11 برو، والتي تستغرق قرابة 15 دقيقة لشحن 50٪ من البطارية، و ويتميز كل من ريدمي نوت 11 إس وريدمي نوت 11 بإمكانية الشحن السريع بقدرة 33 واط، مما يتيح لك ميزة الشحن بنسبة 100٪ خلال ساعة واحدة تقريبًا .