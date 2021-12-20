فيفو تتحدى سامسونغ بهاتف ذات قدرات تصوير عالية

المصدر: عواصم - متابعات

تستعد شركة فيفو Vivo لإطلاق هاتف جديد مزود بقدرات تصوير عالية ، لمنافسة شركة سامسونغ في فئة الهواتف العالية، وذكرت وسائل إعلامية أن أحدث التسريبات تشير إلى أن هاتف S12 المنتظر من Vivo سيكون به كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابيكسل بقدرات تقريب بصري ورقمي كبيرة، وعدسة ثانية للتصوير بزاوية واسعة بدقة 8 ميغابيكسل، والعدسة الثالثة هي عدسة ميكرو للتصوير عن قرب.

وذكرت "آر تي عربية" أن هاتف فيفو Vivo سيكون مزود بكاميرا سيلفي بعدستين بدقة (44+8) ميغابيكسل، ولها القدرة على تصوير فيديوهات 4k بمعدل 60 إطار في الثانية.

وسيكون الهاتف مقاوم للماء والغبار، وبوزن 181 جرام، وشاشة AMOLED بمقاس 6.44 بوصة، وتعمل مع تقنيات +HDR10، أما المعالج فسيكون من نوع MediaTek Dimensity 1100 5G، وسيتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائية 8 و12 غيغابايت، وبنظام التشغيل الأحدث أندرويد 12.