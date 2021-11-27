«فيفو» تطلق هاتفاً يتيح تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بيكسل

المصدر: بكين ■ د.ب.أ

أطلقت «شركة فيفو الصينية» هاتفها الذكي «Y74s 5G» الجديد من الفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة أن جهازها الجديد يمتاز بكاميرا مزدوجة بدقة 50 ميغابيكسل، ووظيفة شحن سريع بقدرة 44 واط، في ما تتيح الكاميرا إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بيكسل.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف على شاشة «IPS» قياس 6.58 بوصات، مع معدل تنشيط صورة يبلغ 60 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز.

بدورها، تعمل كاميرا الـ«سيلفي» بدقة 8 ميغابيكسل في فتحة صغيرة على الشاشة، وعلى الجانب الخلفي تظهر وحدة الكاميرا المزدوجة؛ إذ تعمل الكاميرا الرئيسة بدقة 50 ميغابيكسل، وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميغابيكسل.

وينبض بداخل الهاتف الذكي معالج «Dimensity 810» من «ميديا تيك» ثماني النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي «LPDDR4X» سعة 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية «UFS 2.2» سعة 256 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها إلى (1) تيرابايت بواسطة بطاقة الذاكرة «مايكرو إس دي» الخارجية، إضافة إلى بطارية سعة 4100 مللي/أمبير، والتي يمكن إعادة شحنها عن طريق منفذ «USB-C» بقدرة حتى 44 واط.

وركبت الشركة الصينية مستشعر بصمة الأصابع على الجانب الأيمن للهاتف، مع وجود منفذ سماعة الرأس قياس 3.5 ملم على الجانب السفلي، إضافة إلى تقنية «بلوتوث 5.1» مع دعم تقنية «aptX HD» من «كوالكوم»، و«LDAC» من «سوني». ويعتمد الهاتف الذكي الجديد على نظام التشغيل «OriginOS 1.0» الذي يستند إلى نظام «أندرويد».