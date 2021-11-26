ميزة مرتقبة لواتس آب .. قيد التنفيذ

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعمل شركة واتس أب على تقديم ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تسريع الرسائل الصوتية التي يتم إعادة توجيهها إليهم، وفقاً لتقرير صادر عن موقع وابيت إنفو.

ستعمل الميزة بشكل مشابه لميزة النظام الأساسي السابقة المسماة "التشغيل السريع"، والتي قدمت خيار تسريع الرسائل الصوتية بشكل عام بما يصل إلى 1.5x أو 2x.

ولكن عندما يقوم أحدهم بإعادة توجيه رسالة صوتية إلى مستخدم آخر أو يتلقى رسالة صوتية مُعاد توجيهها، فإنه لا يحصل على خيار التحكم في سرعة التشغيل. لذلك قد يتغير هذا قريبًا نظرًا لأن الميزة قيد التطوير الآن.

وفقًا لـ "وابيت إنفو"، فإنه من المتوقع رؤية ميزة زيادة سرعة التشغيل للملاحظات الصوتية المعاد توجيهها أو الرسائل الصوتية في التحديث التجريبي المستقبلي لنظامي أندريود وiOS.

ويقول الموقع، إن الميزة ليست مرئية لمستخدمي الإصدار التجريبي حتى الآن، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.