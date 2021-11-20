«بالمودا» اليابانية تطرح هاتفاً ذكياً بتصميم غير معتاد

المصدر: طوكيو ■ د.ب.أ

أعلنت «شركة بالمودا اليابانية»عن إطلاق هاتفها الذكي «Phone» الجديد الذي يمتاز بحجم مدمج وتصميم غير معتاد.

وأوضحت الشركة أنها اعتمدت في تصميم جهازها الجديد على جانب خلفي مستدير للغاية، ما يزيد من مستوى الراحة عند حمل الجهاز في اليد.

ويبلغ وزن الهاتف الذكي 138 غراماً، ويمتاز بحواف شاشة غير نحيفة، فضلاً عن أن الزوايا مستديرة للغاية.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة قياس 4.9 بوصات، وتعمل بدقة الوضوح (1920x1080 بيكسل)، في وقت ينبض بداخل الهاتف معالج «Snapdragon 765» من «كوالكوم»، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت.

بدورها، تعمل الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، والخلفية بدقة 48 ميغابيكسل، في ما يأتي مستشعر بصمة الأصابع في موضع غير معتاد على الزاوية المقابلة.

وتروج الشركة اليابانية للهاتف الجديد من خلال بطارية سعة 2500 مللي أمبير/ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها لاسلكياً أو عن طريق منفذ «USB-C».

كما يمتاز الهاتف الذكي الجديد بمقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء، وفقاً لفئة الحماية «IPX4»، ويعتمد على نظام التشغيل «أندرويد 11» من «غوغل».