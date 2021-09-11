«فيفو» تستعرض ميزات هاتفها «V21» بتقنية الجيل الخامس

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت شركة «فيفو» الصينية أنها تواصل سعيها من أجل إنتاج هواتف محمولة مزودة بتقنية الجيل الخامس، ويمكن الحصول عليها بسهولة ومتاحة في جميع نطاقات الأسعار. وكشفت الشركة عن ثلاث ميزات يتضمنها هاتف «فيفو V21» بتقنية الجيل الخامس، لافتة إلى أن الهاتف مزود بشريحة الجيل الخامس الثنائية الفائقة الاتصال، لجعل الاتصال قوياً بما فيه الكفاية، للبث من أي مكان وفي أي وقت.

وأوضحت الشركة أن الاتصال الفائق السرعة عبر «الجيل الخامس» يتيح للمستخدمين مشاهدة البث الحي بدقة «4K UHD» وممارسة الألعاب المكثّفة على هواتفهم كيفما يشاؤون، مؤكدة أن فتح التطبيقات يتم في جزء من الثانية.

وذكرت «فيفو» أن ما يثير الاهتمام حول «V21 5G» هو قوته، إذ إن تقنية الجيل الخامس الثنائية الوضع في الهاتف تترافق مع التقنية الخاصة بالهوائي، وهو ما يعني أن الهاتف يستهلك طاقة أقل، ولكنه أقوى وأكثر ثباتاً من هواتف الجيل الخامس الأحادية الوضع.

ولفتت إلى أنه مع بطارية نموذجية سعتها 4000 مللي أمبير، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط، فإن خلية الجهد العالي المتبكرة من «فيفو» توفر طاقة ثابتة بينما تكون أخف وزناً، مشيرة إلى أن إعادة شحن البطارية بنسبة 63% تتم في غضون 30 دقيقة.

ولفتت الشركة إلى أن ذاكرة الوصول العشوائي البالغة «8 غيغابايت»، إضافة إلى مساحة التخزين الداخلية (ROM) بسعة 12 غيغابايت، تسمح للهاتف الذكي، بأن يقدم أداءً سلسلاً للتطبيقات ونظام التشغيل، مؤكدة أن الهاتف يدعم توسعة مساحة ذاكرة الوصول العشوائي بقدرة إضافية قدرها 3 غيغابايت.