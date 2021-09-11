نوكيا «C30» الجديد.. شاشة أكبر وتحديثات أمنية لحماية البيانات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت شركة «إتش إم دي غلوبال»، المصنعة لهواتف «نوكيا» أن هاتفها «C30» يأتي بشاشة عرض ضخمة قياس 6.82 بوصات ودقة «+HD»، فضلاً عن بطارية كبيرة سعة 6000 ملل أمبير ساعي، يمكنها أن تدوم حتى ثلاثة أيام بعد الشحن لمرة واحدة.

وأضافت أن الهاتف يتضمن كاميرا مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل، إضافة إلى تحديثات أمنية فصلية ولعامين على الأقل، ما يحفظ أمان البيانات والعمل طوال ذلك الوقت.

وقال المدير التنفيذي لشركة «إتش إم دي غلوبال»، فلوريان سيش: «يقدم (نوكيا C30) أفضل جودة ممكنة مقابل سعرٍ مخفض»، مؤكداً أنه الجهاز الأمثل للأشخاص المستعدين للانتقال إلى عالم التكنولوجيا الذكية، من علامةٍ تجارية معروفة ويوثق بها.

وأضاف: «يشكل عمر البطارية اليومي لدى أكثر من نصف مستخدمي الهواتف الذكية أهم مزايا البطارية بالنسبة لاحتياجاتهم، ولذلك، يقدم هاتف نوكيا C30 حلاً لما كان الناس يطلبونه: فترات استخدام أطول بين عمليات الشحن، وشاشةً أكبر، ومستوى أمان ومتانة الذي تعرف به نوكيا، إضافة إلى سعر يسير».

من جانبه، قال نائب الرئيس لمنطقة الهند والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «إتش إم دي غلوبال»، سانميت كوتشار: «تشترك جميع عملياتنا في (إتش إم دي غلوبال) في فكرة بسيطة الجوهر، وهي توفير وسيلة اتصال في متناول الجميع، وفي هاتف نوكيا C30 تجسيد لهذه الفكرة وتلك الروح والقيم التي تمثلها علامتنا التجارية»، مؤكداً أن هاتف نوكيا يوفر تجربة آمنة ومبتكرة وبقيمة رائعة.

ووفقاً للشركة، فإن نوكيا «C30» يتوافر في دولة الإمارات باللونين الأخضر والأبيض، بالفئة 3/‏‏64 غيغابايت، بدءاً من 449 درهماً.